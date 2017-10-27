Anadolu Efes'in kazanmaya ihtiyacı var

Avrupa serüvenine 3'te 0 yaparak başlayan lacivert beyazlı temsilcimiz ile Rus ekibinin randevusu öncesi öne çıkabilecek unsurlar şöyle...

1- ANADOLU EFES KISA SAVUNMASINI İYİ YAPMALI

CSKA Moskova'nın en büyük silahları Nando de Colo, Sergio Rodriguez ve Clyburn gibi isimler. Rus ekibi, EuroLeague'de kaybettiği tek maç olan Real Madrid deplasmanında yüzde 27.8 ortalama ile 5/18 dış atış performansı yakaladı. Efes, kısa savunmasını kusursuza yakın tutabilirse şansını artırır.

2- LEDO'NUN DÖNÜŞÜ AVANTAJ AMA...

Babası hayatını kaybettiği için ABD'ye giden ve maç kaçıran Anadolu Efes'in yıldızı Ricky Ledo, CSKA Moskova karşılaşması öncesi takımdaki yerini aldı. Önceki maçlarda McCollum ile özellikle skor katkısı konusunda etkili olan başarılı oyuncunun yokluğu Fenerbahçe Ülker karşısında hissedildi. Ancak Ledo'nun mental olarak bu maça ne kadar hazır durumda çıkabileceği doğal olarak tartışmaya açık...

3- KAOS MODUNU KAPATABİLMELİLER

Sezon öncesi yeniden kurulan iki takımın maçı olacak mücadelede kağıt üzerinde daha hazır görünen taraf CSKA Moskova, ancak şu ana dek 6 resmi maçta 2 galibiyet alan Anadolu Efes kazanmaya daha fazla ihtiyacı olan taraf. Geçen sezonki 'kaos basketbolu' modunu ligdeki Fenerbahçe Doğuş maçında (Toplam 33 ribaunt ve 10/24 ile yüzde 41.7 dış atış ortalaması) az da olsa 'kapatmayı' başardılar. Bu akşam da ayakları yere basan, soğukkanlı bir oyun oynar ve boyalı alanda istediklerini yapabilirlerse işleri kolaylaşabilir.