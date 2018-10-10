Anadolu Efes'in ilk rakibi Bayern Münih
Lacivert-beyazlı takım, THY Avrupa Ligi 2018-2019 sezonu ilk maçında yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşılaşacak.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 2018-2019 sezonu ilk maçında yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih'e konuk olacak.
Audi Dome’da oynanacak olan karşılaşma TSİ 21.30’da başlayacak.
THY Avrupa Ligi'nde 2001-02 sezonundan itibaren yer alan Anadolu Efes, bu organizasyondaki 374. maçına yarın çıkacak. Lacivert-beyazlı takım, Avrupa Ligi'ndeki 373 karşılaşmada 183 galibiyet ve 190 yenilgi aldı.
Anadolu Efes ile Bayern Münih ise Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya gelecek.
Lacivert-beyazlı takımın 25 yaşındaki oyuncusu Buğrahan Tuncer, Bayern Münih karşılaşmasında görev alması halinde, kariyerinde ilk kez THY Avrupa Ligi'nde forma giyecek.
Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 188 blokla organizasyon tarihinde bu kategoride üçüncü durumda bulunan Bryant Dunston, altı blok daha yaptığı takdirde Ioannis Bourousis’i yakalayacak.
Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, lacivert-beyazlıların resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, THY Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlamak istediklerini söyledi.
İyi savunmanın yanı sıra hücumda skorer oyuncularından daha fazla katkı almaları gerektiğine değinen Ataman, "THY Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlamak istiyoruz. Bayern Münih, kontrollü ve iyi basketbol oynayan sert bir takım. Biz de öncelikle son zamanlarda yaptığımız savunmayı yaparak, hücumda da skorer oyuncularımızın daha fazla katkı vermesi ile birlikte Almanya deplasmanındaki ilk THY Avrupa Ligi maçımızdan galibiyet ile dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Takım kaptanı Doğuş Balbay ise hem kupada hem de ligde galibiyetler alarak sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"İlk maçımızı THY Avrupa Ligi'nin yeni ekibi Bayern Münih'e karşı deplasmanda oynayacağız. Hem kupada hem ligde galibiyet alarak güzel bir başlangıç yaptık. Umarım üçüncüsü de THY Avrupa Ligi maçında gelir ve sezonu üçte üç yaparak açmış oluruz. Bayern Münih çok ciddi bir ekip. Güzel bir takım kurdular. Ama biz de yeni oyuncularımızın kaynaşması ile çok tehlikeli bir takım olduk. Bu sene bunu THY Avrupa Ligi'nde göstermek istiyoruz."
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