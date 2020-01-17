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GeriFutbol Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman: "Bir tek Madrid kaldı"
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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.01.2020 - 22:46,Son Güncelleme:/

Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman: "Bir tek Madrid kaldı"

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Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman: "Bir tek Madrid kaldı"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nde takımının ASVEL'i 101-74 yendiği maçta iyi bir basketbol oynadıklarını söyledi.

Ataman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, mükemmel bir galibiyete imza attıklarını belirterek, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Enerjilerini, kapasitelerini, takım olmanın nasıl olduğunu yüzde yüz sahaya koyuyorlar. Çok iyi oyunculara sahibim, yine çok iyi iş çıkardık. Herkesi tebrik ediyorum, yolumuza böyle devam etmek istiyoruz. Bir kez daha 100 sayının üstüne çıktık, benim oyuncularımın hepsi çok üst düzey. Salona gelen 15 bin taraftarımızın saygısını sağlıyorlar." diye konuştu.

Sakat oyuncular Vasilije Micic ve Bryant Dunston'ın durumlarına değinen Ataman, "Micic'in gelecek haftaki Real Madrid maçında oynayacağını düşünüyoruz. Hafta başından itibaren antrenmanlara başlayacak. Dunston'ın ise daha önce söylediğim gibi Türkiye Kupası maçlarının ardından takıma dahil olmasını bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ataman son olarak "Bu sezon İspanya'da maç kaybetmedik. Valencia, Baskonia ve Barcelona'yı yendik, bir tek Real Madrid kaldı. Büyük bir maç bizi bekliyor" dedi.

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Anadolu Efesin başantrenörü Ergin Ataman: Bir tek Madrid kaldı

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