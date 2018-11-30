Anadolu Efes'in 8. harikası!
Ataman’ın öğrencileri, müthiş taraftar desteğiyle oynadığı maçta Perasoviç’in ekibi Baskonia’yı devirdi.
Anadolu Efes 8. zaferini kazanıp, geçen sezonki toplam galibiyet sayısını 10. haftada geçmeyi başardı.96-85
Her şeyin ötesinde EuroLeague’deki bu randevu, halef ile selefin karşılaşmasıydı. Baskonia’da görevine son verilen Pedro Martinez’in yerine; Anadolu Efes’te Ergin Ataman’dan önce takımın başında yer alan Velimir Perasoviç getirilmişti.
Sinan Erdem’de muhteşem taraftar desteğini arkasına alan ‘halef’ Ataman’ın öğrencileri, ‘selef’ Perasoviç’in takımını devirip 10’da 8 yaptı: 96-85.
ÜST ÜSTE 5. GALİBİYET
Geçtiğimiz sezon 30 haftada 7 galibiyet alabilen temsilcimiz Anadolu Efes toplamda 43 sayı üreten Miciç, Motum ve yine ‘çok farklı’ oynayan kaptan Doğuş Balbay önderliğinde zafere yürüdü.
İlk çeyreği harika oynayan, tam 31 sayı ürettiği 3. çeyrekte ‘galibiyet fişeğini’ ateşleyen Anadolu Efes, Janning’in 20, Hilliard ve Voigtmann’ın 15’er sayısına rağmen üst üste 5. galibiyetine ulaştı: 96-85.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Robert Lottermoser, Damir Javor, Aare Halliko
ANADOLU EFES: Shane Larkin, Rodrigue Beaubois 14, Doğuş Balbay 11, Brock Motum 16, Adrien Moerman 10, Tibor Pleiss 4, Vasilije Micic 16, James Anderson 7, Bryant Dunston 10, Krunoslav Simon 8
BASKONIA: Luca Vildoza, Johannes Voigtmann 15, Marcelinho Huertas 8, Matt Janning 20, Ilimane Diop 2, Jayson Granger 10, Vincent Poirier 6, Tornike Shengelia 6, Shavon Shields 3, Darrun Hilliard 15
1'İNCİ PERİYOT: 25-17
İLK YARI: 44-42
3'ÜNCÜ PERİYOT: 75-67
5 FAUL ALAN: 49.03 Tornike Shengelia (Kirolbet Baskonia)
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