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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Fatih SABOVİÇ
30.11.2018 - 22:31, Son Güncelleme:

Anadolu Efes'in 8. harikası!

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Anadolu Efes'in 8. harikası!

Ataman’ın öğrencileri, müthiş taraftar desteğiyle oynadığı maçta Perasoviç’in ekibi Baskonia’yı devirdi.

Anadolu Efes 8. zaferini kazanıp, geçen sezonki toplam galibiyet sayısını 10. haftada geçmeyi başardı.96-85

Her şeyin ötesinde EuroLeague’deki bu randevu, halef ile selefin karşılaşmasıydı. Baskonia’da görevine son verilen Pedro Martinez’in yerine; Anadolu Efes’te Ergin Ataman’dan önce takımın başında yer alan Velimir Perasoviç getirilmişti.

Sinan Erdem’de muhteşem taraftar desteğini arkasına alan ‘halef’ Ataman’ın öğrencileri, ‘selef’ Perasoviç’in takımını devirip 10’da 8 yaptı: 96-85.

ÜST ÜSTE 5. GALİBİYET

Geçtiğimiz sezon 30 haftada 7 galibiyet alabilen temsilcimiz Anadolu Efes toplamda 43 sayı üreten Miciç, Motum ve yine ‘çok farklı’ oynayan kaptan Doğuş Balbay önderliğinde zafere yürüdü.

İlk çeyreği harika oynayan, tam 31 sayı ürettiği 3. çeyrekte ‘galibiyet fişeğini’ ateşleyen Anadolu Efes, Janning’in 20, Hilliard ve Voigtmann’ın 15’er sayısına rağmen üst üste 5. galibiyetine ulaştı: 96-85.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Robert Lottermoser, Damir Javor, Aare Halliko

ANADOLU EFES: Shane Larkin, Rodrigue Beaubois 14, Doğuş Balbay 11, Brock Motum 16, Adrien Moerman 10, Tibor Pleiss 4, Vasilije Micic 16, James Anderson 7, Bryant Dunston 10, Krunoslav Simon 8

BASKONIA: Luca Vildoza, Johannes Voigtmann 15, Marcelinho Huertas 8, Matt Janning 20, Ilimane Diop 2, Jayson Granger 10, Vincent Poirier 6, Tornike Shengelia 6, Shavon Shields 3, Darrun Hilliard 15

1'İNCİ PERİYOT: 25-17

İLK YARI: 44-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 75-67

5 FAUL ALAN: 49.03 Tornike Shengelia (Kirolbet Baskonia)

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