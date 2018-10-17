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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
17.10.2018 - 22:53, Son Güncelleme:

Anadolu Efes'e Zalgiris engeli

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Anadolu Efes'e Zalgiris engeli

THY Euroleague’in 2. haftasında Anadolu Efes, sahasında karşılaştığı Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas’a 93-79’luk skorla mağlup oldu ve ilk mağlubiyetini aldı.

Mücadeleye iki takımında karşılıklı sayılarıyla başladı (4-4). Hücumda isabetli atışlar bulamayan Efes, savunmada Walkup ve Jankunas’ın sayılarına engel olamadı ve 12-9 geriye düştü. Son anlarda iki ekipte sayı bulmakta zorlanırken, son 30 saniye kala Doğuş ile 3 sayı bulan lacivert-beyazlılar, 19-19 eşitliği yakaladı ve periyotta bu skorla tamamlandı.

İkinci periyoda Doğuş’un 3’lüğü ile başlayan Anadolu Efes öne geçti (22-21). Savunma ağırlıklı geçen periyotta dış atıştan Wolters ve Grigonis ile basketler bulan misafir takım, farkı 5’e çıkardı (29-24). Hücumda potaya gitmekte zorlanan ve isabetsiz şutlar atan Efes, savunmada özellikle Westermann’ı durdurmakta zorlandı. Hücumda Westermann’a Kavaliauskas ve Davies de eşlik edince Zalgiris, devreye 14 sayı farkla 46-32 önde girdi.

Üçüncü periyota Jankunas, Wolters ve Davies’ın sayılarıyla başlayan Litvanya ekibi farkı 19’a yükseltti (55-36). Savunmada Efes’i durduran Zalgiris, Westermann, Jankunas ve Wolters ile farkı 23’e çıkardı (67-44). Son saniyelerde lacivert-beyazlılar, Moerman ile üst üste 4 sayı bulsa da periyodu 68-48 geri tamamladı.

Son periyodun başında Simon’un sayılarıyla maça ortak olmak isteyen Anadolu Efes, farkı 16 sayıya indirdi (70-54). Son dakikalara girilirken, Efes, Pleiss ve Simon basketleri ile farkı 8 sayıya çekti (82-74). Son anlarda seyircisinin desteği de arkasına Efes, farkı indirmeye çalışsa da konuk ekip, Davies ve Westermann’ı durduramadı ve parkeden 93-79’luk skorla mağlup ayrıldı.

Bu sonucunda ardından Anadolu Efes ilk mağlubiyetini alırken, Litvanya temsilcisi de ilk galibiyetini elde etti. Müsabakanın en skoreri Zalgiris Kaunas’ta 18 sayı ile oynayan Davies olurken, Efes’de ise Simon 17 sayı ile takımına katkıda bulundu.

‘Pempe Top Sahada’ ile meme kanserinde erken teşhise dikkat çekildi

Anadolu Sağlık Merkezi’nin Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle meme kanseriyle mücadele konusunda kadınları bilinçlendirmek ve erken tanı farkındalığı oluşturmak için gerçekleştirdiği Pembe Top Sahada projesi beşinci yılında yeniden ‘erken tanı hayat kurtarır’ dedi. Efes ile Zalgiris Kaunas arasında oynanan Euroleague karşılaşmasında pembe top, projenin gönüllü destekçisi oyuncu Özge Özpirinçci'nin elinden havalandı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Miguel Angel Perez , Fernando Rocho , Uros Obrknezevic

Anadolu Efes: Larkin 3, Beaubois , Doğuş 8, Motum 4, Moerman 14, Pleiss 12, Micic 14, Anderson 3, Dunston 4, Simon 17

Başantrenör: Ergin Ataman

Zalgiris Kaunas: Davies 18, Wolters 9, Walkup 7, Sabeckis , Westermann 17, Jankunas 11, Birutis 3, Milaknis 6, White 5, Grigonis 7, Kavaliauskas 4, Ulanovas 6

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. periyot: 19-19

Devre: 46-32 (Zalgiris Kaunas lehine)

3. Periyot: 68-48 (Zalgiris Kaunas lehine)

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