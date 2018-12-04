Anadolu Efes'e Kartal dur dedi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriAnadolu Efes'e Kartal dur dedi
GeriBasketbol Anadolu Efes'e Kartal dur dedi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
04.12.2018 - 22:53, Son Güncelleme:

Anadolu Efes'e Kartal dur dedi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Anadolu Efes'e Kartal dur dedi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında yapılan mücadelede Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Anadolu Efes'i 90-86 mağlup etti.

Bu sonuçla Beşiktaş Sompo Japan 5. galibiyetini aldı. Anadolu Efes ise 3. mağlubiyetini yaşadı.  Mücadelenin ilk bölümünde Dunston ile pota altından, Buğrahan Tuncer ve Anderson ile 3 sayı çizgisinin gerisinden basketler bulan Anadolu Efes, 5. dakikayı 12-8 önde geçti. Arka arkaya hücum fırsatlarını değerlendiremeyen ve basit top kayıpları yapan Beşiktaş Sompo Japan karşısında baskısını artıran lacivert-beyazlılar, özellikle dış atışlardan bulduğu sayılarla ilk çeyreği 23-10 önde tamamladı.

İkinci periyotta Beşiktaş Sompo Japan daha üstün bir oyun sergiledi. Konuk takım, oyuna kenardan dahil olan Benzing ile hem boyalı alandan hem de 3 sayı çizgisinin gerisinden etkili oldu. Siyah-beyazlılar, 15. dakika içinde 32-19 geride olduğu rakibi karşısında elde ettiği 12-0'lık seriyle 17. dakikada farkı 1'e indirdi: 32-31. Konuk takım, Pressey'in sayılarıyla 18. dakikada skor üstünlüğünü eline geçirdi: 34-35. Kalan bölümde Anadolu Efes'in Moerman ve Larkin ile bulduğu sayılara Rich ile yanıt veren Beşiktaş Sompo Japan, soyunma odasına 43-40 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte Anadolu Efes'in Dunston ile pota altından bulduğu sayılara Rich'in skorer oyunuyla karşılık veren Beşiktaş Sompo Japan, 25. dakikayı 54-50 önde geçti. Anderson'ın üst üste kaydettiği sayılarla skora eşitliği getiren (58-58) lacivert-beyazlılar, Dunston'ın basket faul sonucu kazandırdığı sayılarla periyodun bitimine 42 saniye kala tekrar skor üstünlüğünü yakaladı: 63-61. Konuk takım, kalan sürede Benzing ile skor üretti ve final periyoduna 63-63 eşitlikle gidildi.

Dördüncü periyot, büyük bir çekişmeye sahne oldu. Çeyreğin başında iki takım da skor bulmakta zorlandı. Daha sonra Anadolu Efes, Dunston, Moerman ve Doğuş Balbay ile skor üretmesine karşın basit top kayıpları yaptı. Beşiktaş Sompo Japan, Rich'in peş peşe kaydettiği sayılarla 38. dakikada 4 sayılık üstünlük sağladı: 71-75. Anadolu Efes, Larkin'in isabetli dış atışıyla bitime 11 saniye kala farkı 2'ye indirmesine karşın (84-86) serbest atış çizgisinden sayılar bulan ve hata yapmayan Beşiktaş Sompo Japan, mücadeleden 90-86 galip ayrıldı.

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Erşan Kartal, Mehmet Serdar Ünal, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Anadolu Efes: Larkin 17, Buğrahan Tuncer 7, Anderson 14, Moerman 14, Dunston 17, Sertaç Şanlı 4, Beaubois 6, Doğuş Balbay 5, Metecan Birsen 2, Birkan Batuk
Beşiktaş Sompo Japan: Pressey 9, Burak Can Yıldızlı 4, Gibson 6, Erkan Veyseloğlu, Buva 17, Benzing 17, Rich 27, Samet Geyik 10, Can Maxim Mutaf, Ömer Utku Al
1. Periyot: 23-10
Devre: 40-43
3. Periyot: 63-63
Beş faulle çıkanlar: 38.18 Pressey (Beşiktaş Sompo Japan), 39.40 Dunston, 39.53 Anderson (Anadolu Efes)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
R

5 soruda Güneş Enerjisi yatırımı hakkında bilmeniz gereken her şey!

Kupada Çaykur Rizespor'a büyük şok

River Plate Boca Juniors maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Libertadores Kupası

F.Bahçe'den 8. galibiyet!