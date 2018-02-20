Anadolu Efes'e büyük şok! Sezonu kapattı...
PTT Türkiye Kupası finalinde TOFAŞ'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'e Sloven forveti Zoran Dragic'ten kötü haber geldi.
Sakatlanarak çıktığı TOFAŞ karşılaşmasını tamamlayamayan Dragic'in yapılan kontrollerinde sağ diz ön çapraz bağlarında kısmi yırtık meydana geldiği öğrenildi.
Tecrübeli basketbolcunun, sezonun geri kalanında takımını büyük bir ihtimalle yalnız bırakmak zorunda kalacağı belirtildi.
Zoran Dragic, geçtiğimiz sezonki takımı Milan’ın İtalya Basketbol Ligi 20. haftasında deplasmanda Pasta Reggia Caserta ile oynadığı maçta da sakatlık geçirmişti.
Dragic’in yine sağ diz ön çapraz bağları yırtılmış, Sloven oyuncu sezonun geri kalan kısmında forma giyememişti.
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