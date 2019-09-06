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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
DHA
06.09.2019 - 15:13, Son Güncelleme:

Anadolu Efes’e anlamlı ödül

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Anadolu Efes’e anlamlı ödül

Euroleague’in kurumsal sosyal sorumluluk programı One Team kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirildiği One Team Ödülleri’nde üst üste üç yıldır finale kalan Anadolu Efes, Altın Ödül’ün sahibi oldu.

Anadolu Efes’in kazandığı birincilik ödülü, aynı zamanda Türk basketbol tarihindeki ilk One Team Altın Ödülü oldu. Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz, Türkiye’ye kurumsal sosyal sorumluluk projeleri alanında altın ödül kazandırdıkları için çok gururlu olduklarını söyledi.

PROJEYE 16 ÖZEL SPORCU KATILDI

Türkiye’ye ’One Team Altın Ödülü’ kazandıran projeye, 15-22 yaş aralığındaki 16 özel sporcu katıldı. Katılımcıların kişisel ve sosyal gelişimlerine önemli katkılarda bulunan ve 8 hafta süren çalışmalar Beylikdüzü Aydın Örs Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Anadolu Efes Spor Kulübü One Team Elçisi Sertaç Şanlı’nın da özel sporcular ile bir araya geldiği projede iletişim kurma, sosyalleşme, takım çalışması, paylaşma ve spor yapma alışkanlığı kazanma gibi konularda eğitimler verildi.

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"ÖZEL SPORCULARIN HAYATLARINA DOKUNABİLDİĞİMİZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Bugüne kadar pek çok katılımcının gelişimine katkıda bulunduklarını belirten Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz, "Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Turkish Airlines EuroLeague’in kurumsal sosyal sorumluluk programı One Team’in bir parçası olmaktan ve her yıl katılımcıların hayatına dokunmaktan dolayı çok mutluyuz. Bugüne kadar pek çok katılımcının gelişimine katkıda bulunduk. Tarihimizde ilk defa One Team Ödülü kazanmaktan dolayı da gururluyuz. Çünkü Türkiye’ye EuroLeague organizasyonu içerisinde çok önemli bir yere sahip olan bir ödül daha kazandırmış olduk. Bu sebeple One Team projemize katkı sağlayan Özel Olimpiyatlar Türkiye başta olmak üzere Beylikdüzü Belediyesi’ne, Türkiye Spor Yazarları Derneği’ne ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca kulübümüz ile birlikte One Team Ödülleri’nde Bronz Ödül kazanan Tofaş Spor Kulübü’nü de tebrik ediyoruz" şeklinde konuştu.

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Anadolu Efes’e anlamlı ödül

 

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