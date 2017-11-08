Anadolu Efes'e 3 ödül birden

2016-2017 sezonu Euroleague One Team projeleri ile Halkla İlişkiler (PR) kategorisinin “Uyarlama ve Yerelleştirme” alt kategorisinde Felis ödülü kazanan Anadolu Efes, mobil kategorinin “Mobil Uygulama” bölümünde ise “Anadolu Efes Spor Kulübü Mobil Uygulaması” ile Felis’in sahibi oldu. Anadolu Efes ayrıca Promo ve Aktivasyon kategorisinin Sponsorlu veya Müşterek Kampanyalar bölümünde de Marmara Forum ile birlikte gerçekleştirdiği “Fauller Kaçsın – Marmara Forum’dan Hediyen Gelsin” ve McDonald’s ile birlikte hayata geçirdiği Kampüs Tribünü projeleri ile Başarı Ödülü’nün sahibi oldu.

Avrupa’nın en iyi pazarlama yapan takımı Anadolu Efes, Türkiye’de gerçekleştirilen en prestijli organizasyonlarından olan Felis Ödülleri’nde üç farklı ödül kazanma başarısı gösterdi.

Anadolu Efes, gerçekleştirdiği pazarlama faaliyetleri sayesinde sadece saha içinde değil saha dışında da basketbol endüstrisine değer kattığını bir kez daha kanıtladı.

Anadolu Efes’e iki Felis, bir başarı Ödülü

MediaCat Felis Ödülleri’nde üç farklı kategoride ödül kazanma başarısı gösteren Anadolu Efes, Halkla İlişkiler (PR) kategorisindeki ödülü, geçtiğimiz sezon gerçekleştirdiği iki Euroleague One Team projesiyle birlikte “Uyarlama ve Yerelleştirme” alanında kazandı.

Turkish Airlines Euroleague ve 7DAYS EuroCup takımlarının entegre edildiği kurumsal sosyal sorumluluk programı One Team çerçevesinde Anadolu Etap ve Koruncuk Vakfı iş birliğiyle iki farklı projeyi hayata geçiren Anadolu Efes, bu projelerde, basketbolun metaforları aracılığıyla pek çok çocuğun hayatına dokundu.

Hem Anadolu Etap’ın meyve çiftliklerinde çalışan misafir tarım işçilerinin çocukları MİÇO’lara hem de Koruncuklara basketbol eğitimi veren Anadolu Efes, katılımcı çocukların sosyal ve kişisel gelişimlerinin güçlenmesine katkı sağladı.

Anadolu Efes Spor Kulübü Mobil Uygulaması da Felis Ödülü kazandırdı

Anadolu Efes, mobil kategorinin “Mobil Uygulamalar” alt kategorisinde ise basketbolseverlerin hayatını kolaylaştıran mobil uygulaması sayesinde Felis’in sahibi oldu.

Google Playstore ve iOS App Store üzerinden indirilebilen Anadolu Efes Spor Kulübü Mobil Uygulaması, basketbolseverlere sunduğu fırsatlar itibarıyla Türkiye’nin en kapsamlı taraftar platformu olma özelliğini elinde bulunduruyor.

Mobil uygulama üzerinden saniyeler içerisinde Fan Club üyesi olabilen basketbolseverler, hem partner markaların kendilerine sunduğu avantajlardan yararlanıyor hem de Anadolu Efes Spor Kulübü’nün gerçekleştirdiği taraftar etkinliklerine katılım fırsatı bulabiliyor.

Rakip oyuncular faul kaçırdı, basketbolseverler Marmara Forum’dan hediye kazandı

Anadolu Efes Spor Kulübü’ne Promo ve Aktivasyon kategorisinin “Sponsorlu veya Müşterek Kampanyalar” bölümünde başarı ödülü getiren kampanyalar ise Marmara Forum ile birlikte gerçekleştirilen “Fauller Kaçsın – Marmara Forum’dan Hediyen Gelsin” ve “McDonald’s ile Anadolu Efes Kampüs Tribünü” oldu.

Marmara Forum ile gerçekleştirilen uygulama kapsamında basketbolseverler, Euroleague maçlarındaki rakip takım oyuncularının faul atışlarında 2’de 0 ya da 3’te 0 atması sayesinde Marmara Forum’dan hediye kazanıyorlar.

“McDonald’s ile Anadolu Efes Kampüs Tribünü” uygulamasında ise Anadolu Efes’in Euroleague’deki maçlarında oluşturulan özel tribün bloğundan bilet alan üniversiteliler, rahat oturma gruplarında maç izlerken aynı zamanda Big Mac menünün de sahibi oluyor.

MediaCat Felis Ödülleri’nde başarı elde eden markalar, ödüllerini Zorlu PSM’de düzenlenecek törende aldılar.

Anadolu Efes Spor Kulübü, pazarlama faaliyetleri alanında Türk sporuna öncülük etmeye önümüzdeki dönemde de devam edecek.