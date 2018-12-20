Anadolu Efes, zorlu CSKA Moskova deplasmanında! iddaa'nın bankosu ise...
Nesine.com'un basketbol iddaa yazarları, Anadolu Efes'in zorlu CSKA Moskova mücadelesini sizler için değerlendirdi...
Orkun Hınçer'den 'CSKA Moskova - Anadolu Efes' iddaa analizi
Salı akşamı İstanbul'da temsilcimiz Fenerbahçe Beko'ya mağlup olan CSKA Moskova, bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes'i konuk edecek.
Buducnostu'u farklı yenerek 2 maç aradan sonra galibiyet alan Anadolu Efes, bu sezonun başarılı takımlarından bir tanesi.
4. sırada yer alan temsilcimiz, Real Madrid ve Olympiakos'a karşı da oldukça iyi oynamış, ancak son çeyreklerde yaptığı kritik hatalarla art arda 2 yenilgi almıştı. CSKA Moskova, Fenerbahçe yenilgisi sonrası hata yapmak istemeyecektir. Ancak Rusya'da oynanan maçlarda zaman zaman motivasyon sıkıntısı yaşayabiliyorlar. Örnek olarak Zalgiris Kaunas, Olympiakos ve Darüşşafaka Tekfen maçlarını gösterebiliriz.
Ergin Ataman bu tip maçlara takımını iyi hazırlayan bir koç. Handikapın fazla olduğu düşüncesindeyim. Temsilcimizin maçtan kopmasını beklemiyorum.
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