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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
13.11.2019 - 09:46, Son Güncelleme:

Anadolu Efes - Zenit maçı ne zaman, saat kaçta?

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Anadolu Efes - Zenit maçı ne zaman, saat kaçta?

Anadolu Efes, THY Euroleague’in 8. haftasında sahasında karşılaşacağı Rus ekibi Zenit ile ilk kez mücadele edecek.

THY Eurolegaue’in 8. haftasında Anadolu Efes, yarın saat 20.30’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda Rusya ekibi Zenit St Petersburg ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 7 haftada Efes, aldığı 5 galibiyet, 2 mağlubiyetle topladığı 12 puanla 5. sırada yer alırken, Zenit ise 2 galibiyet, 5 mağlubiyet alarak topladığı 9 puanla 16. sırada bulunuyor.

Zenit ilk kez

Anadolu Efes, Zenit ile daha önce 1 hazırlık maçında karşı karşıya gelirken, Euroleague’de ise ilk kez mücadele edecek. Geride kalan hazırlık maçında ise Rus temsilcisi, Efes’i 78-68’lik skorla mağlup etmişti.

Euroleague’de 418. maç

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği Euroleague’de 418. müsabakasına çıkacak. Geride kalan 417 karşılaşmada 212 kez kazanan taraf olurken, 205 kez de rakiplerine mağlup oldu.

İstatistiklerle iki takım

Anadolu Efes, Euroleague’de 81.42 sayı ortalamasıyla mücadele ederken, Rus ekibi de 72.7'lik sayı ortalamasıyla oynuyor. Lacivert-beyazlılarda en skorer oyuncu 18.7’lik sayı ortalamayla Shane Larkin olurken, Zenit’te ise Mateusz Ponitka 10.7’lik sayı ortalamasıyla takımını sırtlıyor.

Anadolu Efes - Zenit maçı ne zaman, saat kaçta

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