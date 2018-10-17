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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
17.10.2018 - 14:23, Son Güncelleme:

Anadolu Efes Zalgiris maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Anadolu Efes Zalgiris maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Anadolu Efes Zalgiris maçı ile ikinci galibiyetine hazırlanan Mavi Beyazlı temsilcimiz, karşılaşma saatini beklemeye başladı. Avrupa'daki 623. maçına çıkacak olan temsilcimiz Anadolu Efes, 622 karşılaşmada 341 galibiyet ve 281 de yenilgiyle karşılaştı. Peki, Anadolu Efes Zalgiris maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesi bazı bilgiler

Anadolu Efes Zalgiris maçı, normal sezon Euroleague karşılaşmasından biraz daha fazlasını sporseverlerle buluşturacak. Meme kanserine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için ilk atışı pembe topla gerçekleştirecek olan Anadolu Efes, aynı zamanda ligdeki ikinci galibiyetine odaklanacak. Peki, Anadolu Efes Zalgiris maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ANADOLU EFES ZALGRİS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi ikinci maçında temsilcimiz Anadolu Efes, Litvanya ekibi Zalgiris ile mücadele edecek.17 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports 4 kanalından canlı yayınlanacak.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi ikinci hafta maçında bugün Litvanya'nın Zalgiris ekibini ağırlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, beIN Sports 4'ten naklen yayınlanacak.

Karşılaşma, meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü olan pembe top ile başlayacak ve hava atışını oyuncu Özge Özpirinçci yapacak. Projeye destek olmak için salona pembe kıyafetleriyle gelecek kadın basketbolseverler, bilet ücreti ödemeyecek.

THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih takımını 90-71 yenerken, Zalgiris Kaunas ise evinde İspanya'nın Baskonia ekibine 87-79 mağlup oldu.

AVRUPA'DAKİ 623. MAÇ

Anadolu Efes, Zalgiris karşılaşmasıyla Avrupa arenasındaki 623. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında şu ana dek oynadığı 622 karşılaşmada 341 galibiyet ve 281 yenilgi aldı.

THY Avrupa Ligi'nde 375. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda şimdiye kadar yaptığı müsabakalarda 184 galibiyet ve 190 mağlubiyet yaşadı.

Anadolu Efes daha önce Zalgiris ile Avrupa kupalarında oynadığı 16 maçın 5'ini kazanırken, 11'ini kaybetti.

ATAMAN: "ZOR BİR MAÇ OLACAK"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Zalgiris'in güçlü bir takım olduğunu belirterek, "Zalgiris çok saygı duyduğumuz bir takım. Geçtiğimiz yıldan beri iyi basketbol oynayan bir ekip. Ayrıca ilk maçı sahalarında kaybetmiş olmalarından dolayı bizim için daha büyük bir tehlike arz ediyorlar. Daha konsantre şekilde ve sert geleceklerdir. Özellikle uzun rotasyonu geçen yıl Dörtlü Final oynayan takımın aynısı, orada bir kayıp vermediler. Pota altında ciddi bir güçleri var. Ayrıca Milaknis gibi, Ulanovas gibi tecrübeli dış oyunculara sahipler. Zor bir maç olacak. Kazanmak için çaba sarf edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Lacivert-beyazlı oyuncu Adrien Moerman ise karşılaşmayla ilgili, "Maçın zorlu geçeceğini düşünüyorum. Zalgiris özellikle savunmada çok agresif bir takım. Bu maça elimizden gelen en iyi şekilde hazırlanmalıyız. Onların savunmasına karşı biz de hücumda agresif olmalıyız. Güzel bir maç olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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