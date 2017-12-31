Anadolu Efes yılı galibiyetle kapadı

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Yener Yılmaz , Altuğ Köselerli , Duhan Köyiçi
Anadolu Efes: McCollum 19, Simon 12, Dragic , Motum 18, Dunston 12, Birkan Batuk 3, Brown 9, Muhaymin Mustafa
Başantrenör: Ergin Ataman
Darüşşafaka: Cummings 21, Muhammed Baygül 2, Bell 3, Kidd 13, Eric 10, Doğuş Özdemiroğlu , Emircan Koşut 5, Sant-Roos 6, Johnson 8, Kartal Özmızrak 1, Okben Ulubay
Başantrenör: David Blatt
1. Periyot: 16-18 (Darüşşafaka lehine)
Devre: 42-41 (Anadolu Efes lehine)
3. Periyot: 50-55 (Darüşşafaka lehine)