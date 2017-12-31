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Anadolu Efes yılı galibiyetle kapadı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Anadolu Efes, Darüşşafaka'yı 73-69 mağlup etti.

Hürriyet Haber
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Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz , Altuğ Köselerli , Duhan Köyiçi

Anadolu Efes: McCollum 19, Simon 12, Dragic , Motum 18, Dunston 12, Birkan Batuk 3, Brown 9, Muhaymin Mustafa

Başantrenör: Ergin Ataman

Darüşşafaka: Cummings 21, Muhammed Baygül 2, Bell 3, Kidd 13, Eric 10, Doğuş Özdemiroğlu , Emircan Koşut 5, Sant-Roos 6, Johnson 8, Kartal Özmızrak 1, Okben Ulubay

Başantrenör: David Blatt

1. Periyot: 16-18 (Darüşşafaka lehine)

Devre: 42-41 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 50-55 (Darüşşafaka lehine)

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