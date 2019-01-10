Anadolu Efes ve F.Bahçe parkede! iddaa'da öne çıkan ise...
Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, Euroleague 'çift maç' haftasının ikinci maçlarında, İstanbul'da Khimki ve Zalgiris'i konuk ediyor. Nesine.com basketbol iddaa yazarları, kritik maçları sizler için değerlendirdi...
Orkun Hınçer'den 'Anadolu Efes - Khimki' iddaa analizi
Deplasmanda Zalgiris Kaunas, çok iyi bir oyundan sonra farklı mağlup eden temsilcimiz Anadolu Efes, EuroLeague'de oynadığı son 2 maçı kazanan Khimki'yi konuk edecek. Khimki salı akşamı, uzatmaya giden maçta temsilcimiz Fenerbahçe Beko'yu yenmişti. Bir süredir yıldız oyuncusu Alexey Shved'den faydalanamayan Khimki, 11. sırada yer alıyor. İki takım arasında bu sezon Moskova'da oynanan ilk maçı Efes, Doğuş Balbay'ın attığı son saniye üçlüğüyle kazanmıştı. İki takım arasında güç ve kadro farkı var. Temsilcimiz kritik yenilgiler aldı ve en az hatayla yoluna devam etmesi gerekiyor. Anadolu Efes'in maça hızlı başlamasını bekliyorum.
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Orkun Hınçer'den 'Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas' iddaa analizi
Rusya deplasmanından yenilgiyle ayrılan temsilcimiz Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürüyor. Bu akşam Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek olan Fenerbahçe, art arda oynadığı son 2 resmi maçı kaybetmiş durumda. Bu 2 maçı da uzatma bölümlerinde kaybeden Fenerbahçe'nin bu akşam kazanarak yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Zalgiris Kaunas geçen sezonki performansını aratıyor. İki takım arasında Litvanya'da oynanan ilk maçı temsilcimiz 7 sayı farkla kazanmıştı. Üst üste alınan yenilgiler sonrası Fenerbahçe'nin yüksek motivasyonla, maça hızlı başlamasını bekliyorum. Temsilcimiz yoluna galibiyetle devam eder düşüncesindeyim.
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