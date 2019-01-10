Anadolu Efes ve F.Bahçe parkede! iddaa'da öne çıkan ise...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Basketbol
10.01.2019 - 12:14, Son Güncelleme:

Anadolu Efes ve F.Bahçe parkede! iddaa'da öne çıkan ise...

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Anadolu Efes ve F.Bahçe parkede! iddaa'da öne çıkan ise...

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, Euroleague 'çift maç' haftasının ikinci maçlarında, İstanbul'da Khimki ve Zalgiris'i konuk ediyor. Nesine.com basketbol iddaa yazarları, kritik maçları sizler için değerlendirdi...

Orkun Hınçer'den 'Anadolu Efes - Khimki' iddaa analizi

Deplasmanda Zalgiris Kaunas, çok iyi bir oyundan sonra farklı mağlup eden temsilcimiz Anadolu Efes, EuroLeague'de oynadığı son 2 maçı kazanan Khimki'yi konuk edecek. Khimki salı akşamı, uzatmaya giden maçta temsilcimiz Fenerbahçe Beko'yu yenmişti. Bir süredir yıldız oyuncusu Alexey Shved'den faydalanamayan Khimki, 11. sırada yer alıyor. İki takım arasında bu sezon Moskova'da oynanan ilk maçı Efes, Doğuş Balbay'ın attığı son saniye üçlüğüyle kazanmıştı. İki takım arasında güç ve kadro farkı var. Temsilcimiz kritik yenilgiler aldı ve en az hatayla yoluna devam etmesi gerekiyor. Anadolu Efes'in maça hızlı başlamasını bekliyorum.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 860Anadolu Efes - Khimki
    3
    MS1
    1,20
    1626kez oynandı
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Maç Sonucu Bahsini Seç

Orkun Hınçer'den 'Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas' iddaa analizi

Rusya deplasmanından yenilgiyle ayrılan temsilcimiz Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürüyor. Bu akşam Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek olan Fenerbahçe, art arda oynadığı son 2 resmi maçı kaybetmiş durumda. Bu 2 maçı da uzatma bölümlerinde kaybeden Fenerbahçe'nin bu akşam kazanarak yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Zalgiris Kaunas geçen sezonki performansını aratıyor. İki takım arasında Litvanya'da oynanan ilk maçı temsilcimiz 7 sayı farkla kazanmıştı. Üst üste alınan yenilgiler sonrası Fenerbahçe'nin yüksek motivasyonla, maça hızlı başlamasını bekliyorum. Temsilcimiz yoluna galibiyetle devam eder düşüncesindeyim.

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En Çok Oynanan Bahis
  • 861Fenerbahçe - Zalgiris
    3
    MS1
    1,15
    2374kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
Hızlı Hücum - 10 Ocak 2019 Euroleague TahminleriNesine TV editörleri Ümit Avcı, Gökhan German ve Gökhan Türe, günün Euroleague karşılaşmalarını Hızlı Hücum'da sizler için değerlendirdi!
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