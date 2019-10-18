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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
18.10.2019 - 10:00, Son Güncelleme:

Anadolu Efes, Valencia'yı deplasmanda devirdi

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Anadolu Efes, Valencia'yı deplasmanda devirdi

 Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes, konuk olduğu İspanya temsilcisi Valencia Basket'i 83-78 mağlup etti.

Valencia kentindeki La Fonteta Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan ev sahibi Valencia Basket, ilk çeyreğini 27-23 önde geçtiği mücadelenin devre arasına da 46-39 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda savunmasını sertleştiren ve daha organize hücumlar gerçekleştiren Anadolu Efes, üçüncü periyotu 69-63 önde kapattı. Son çeyrekte de aradaki skor farkını koruyan konuk ekip, mücadeleden 83-78 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı 22 sayıyla tamamlayan Valencia Basket'ten Bojan Dubljevic, maçın en skorer oyuncusu oldu. Bu sonuçla Anadolu Efes ligde ikinci galibiyetini elde ederken, Valencia Basket ise üçüncü mağlubiyetini aldı.

Euroleague’de bugün oynanan diğer karşılaşmaların sonuçları ise şu şekilde:

Olimpiakos – Zenit St. Petersburg: 68-77
Barcelona – ALBA Berlin: 103-84

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