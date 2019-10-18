Valencia Basket Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriValencia Basket Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
GeriSpor Valencia Basket Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
18.10.2019 - 10:00, Son Güncelleme:

Valencia Basket Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Valencia Basket Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes, İspanya temsilcisi Valencia Basket ile deplasmanda karşılaşacak. Bu kritik maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi basketbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Valencia Basket Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 18 Ekim Cuma günü (bugün) deplasmanda İspanya'nın Valencia Basket takımıyla karşı karşıya gelecek. Lacivert-beyazlıların hedefi, yurda galibiyetle dönmek. İşte, Anadolu Efes Valencia Basket THY Avrupa Ligi maçı hakkında ayrıntılar...

Anadolu Efes ile Valencia Basket arasında La Fonteta Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22:00'de başlayacak ve beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.

THY Avrupa Ligi'ne sahasında İspanya'nın Barcelona ekibine 74-64 yenilerek başlayan Anadolu Efes, geçtiğimiz hafta Almanya'nın Alba Berlin takımını 106-105 yenmeyi başardı. Valencia Basket ise ilk iki maçında Rusya'nın CSKA Moskova ve Yunanistan'ın Olympiakos takımlarına mağlup oldu.

Ligde ikinci haftanın ardından Anadolu Efes, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 12'nci, Valencia Basket ise 2 yenilgiyle son sırada yer alıyor.

AVRUPA'DA 661. MAÇ

Avrupa arenasındaki 661. maçına çıkacak lacivert-beyazlılar, bugüne kadar oynadığı 660 karşılaşmada 365 galibiyet ve 295 yenilgi yaşadı.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 413. maçını yapacak Anadolu Efes, geride kalan 412 karşılaşmada 208 galibiyet ve 204 yenilgi aldı.

İki ekip arasında daha önce oynanan 6 karşılaşmada taraflar birbirlerini üçer kez mağlup etti.

"KONTROLLÜ OLMAMIZ GEREKİYOR"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Valencia Basket maçında özellikle hücumda kontrollü olmaları gerektiğine dikkati çekti.

Valencia Basket'in çok geniş bir kadroya sahip olduğunu aktaran Ataman, "Her maçta farklı oyuncular skorda etkili olabiliyor. Hızlı hücumu ve dış atışları oldukça tehlikeli bir takım. Pota altında Dublijevic, Tobey ve Motum farklı özellikleri olan skorer oyuncular. Bizim bu maçı kazanmamız için hücumda kontrollü olmamız ve etkili birebir savunma yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Basketbolculardan Sertaç Şanlı ise Valencia Basket maçıyla ilgili olarak, "Zorlu bir deplasmana gidiyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda bu maçtan galibiyetle ayrılmalıyız. Eğer 40 dakika boyunca odaklanıp, kendi performansımızı sahaya yansıtırsak, mücadeleden galibiyetle ayrılacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Wesley Sneijder, flaş gerçekleri ortaya çıkartıyor!
eSpor’da bir ilk! FIFA eWorld Cup’ın resmi maç topu Adidas
Futbolda haftanın programı! 4 ligde nefes kesen maçlar...
Ankaragücü, Beşiktaş'ı konuk ediyor! Diyadin'in cezası sürüyor...