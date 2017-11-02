Anadolu Efes Unicaja Malaga maçı hangi kanalda saat kaçta?

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın sahasında İspanya'nın Unicaja Malaga ekibiyle karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini almayı hedefleyen Velimir Perasovic yönetimindeki lacivert-beyazlılar, geride kalan 4 maçta Real Madrid, Valencia, Fenerbahçe Doğuş ve CSKA Moskova'ya mağlup oldu. Unicaja Malaga ise ligde bu sezon oynadığı 4 maçta, 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.

Anadolu Efes ile Unicaja Malaga, Avrupa kupalarında daha önce 16 kez karşı karşıya geldi. Tamamı Avrupa Ligi'nde oynanan bu maçlarda lacivert-beyazlılar 9 kez kazanırken, 7 kez mağlup oldu.



Avrupa'da 596. maç



Anadolu Efes, İspanya temsilcisi karşısında Avrupa'da 596. mücadelesine çıkacak.Lacivert-beyazlılar, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 595 karşılaşmada 333 galibiyet ve 262 yenilgi aldı.



2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde ise 348. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 347 karşılaşmada 176 galibiyet alırken, 171 kez salondan yenilgiyle ayrıldı.

Anadolu Efes, ilk galibiyet için Unicaja Malaga karşısında. Anadolu Efes, THY Euroleague’de yarın evinde karşılaşacağı İspanyol ekibi Unicaja Malaga’yı yenerek, bu sezon galibiyetle tanışmak istiyor.

THY Euroleague’in 5. haftasında Anadolu Efes, yarın Sinan Erdem Spor Salonu’nda İspanyol takımı Unicaja Malaga ile karşı karşıya gelecek. Lacivert-beyazlılar, ligde geride kalan 4 haftada henüz galibiyetle tanışamadı. Malaga ise 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.

17. randevu

Anadolu Efes ile Unicaja Malaga, THY Euroleague’de bugüne kadar 16 kez mücadele etti. Bu müsabakalarda lacivert-beyazlılar 9 kez sahadan galip ayrılırken, Malaga ise 7 kez rakibini mağlup etmeyi başardı.

Avrupa'daki 596. maç

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında bugüne kadar 595 kez parkeye çıktı. Efes, geride kalan 595 mücadelede 333 galibiyet elde ederken, 262 kez de mağlup oldu. İki takım arasındaki mücadeleyi İtalyan Luigi Lamonica, Fin Petri Mantyla ve Polonyalı Marcin Kowalski üçlüsü yönetecek.