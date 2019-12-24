MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Spor Videoları Haberleri Basketbol Haberleri Anadolu Efes, TOFAŞ'ı yenip liderliğini devam ettirdi
GeriBasketbol Anadolu Efes, TOFAŞ'ı yenip liderliğini devam ettirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
aa-spor
24.12.2019 - 01:05, Son Güncelleme:

Anadolu Efes, TOFAŞ'ı yenip liderliğini devam ettirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Anadolu Efes, TOFAŞ'ı yenip liderliğini devam ettirdi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda TOFAŞ'ı 83-72 yendi.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda TOFAŞ'ı 83-72 yendi.

Karşılaşmaya Ahmet Buğrahan Tuncer ve Singleton'un sayılarıyla hızlı başlayan Anadolu Efes, 4. dakikayı 10-4 üstün geçti. Rakibinin savunmadaki direncini Mejia ve White ikilisiyle bertaraf eden TOFAŞ, 6. dakikada skoru lehine (13-12) çevirdi. Hücumda iyi top çevirerek Simon'un başarılı atışlarıyla sonuca giden Anadolu Efes, ilk çeyreği 27-20 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe çok hızlı başlayarak 4 dakika boyunca rakibine potayı göstermeyen Anadolu Efes, Tolga Geçim, Sertaç Şanlı, Simon ve Singleton ile sayılar bularak 16-0'lık bir seri yakalayıp, 14. dakikada farkı bir anda 23 sayıya çıkardı: 20-43. TOFAŞ'ın en önemli kozu Mejia'nın faul problemine girmesiyle oyundan düşen ev sahibi ekip karşısında, açılan farkın rahatlığıyla kontrollü oyununu sürdüren mavi-beyazlılar, soyunma odasına 56-39 galip gitti.

Üçüncü çeyreğe Mejia ve Williams'ın basketleriyle başlayan TOFAŞ, 25. dakikada farkı 10'a (50-60) indirdi. Rakibinin farkı eritmesine izin vermeyen Anadolu Efes, Micic ve Simon'la skor üretmeye devam edip, 9-0'lık seriyle skoru 69-50'ye getirdi. Mejia ve Barış Ermiş'in sayılarıyla Bursa temsilcisi oyuna tutunmaya çalışsa da final periyoduna Anadolu Efes'in 71-59 üstünlüğüyle girildi.
S

on çeyreğe seyirci desteğiyle iyi başlayan TOFAŞ, Mejia'nın üst üste boyalı alandan bulduğu başarılı atışlarla 34. dakikada farkı tek hanelere (63-71) indirdi. TOFAŞ baskılı oyunlarıyla sık sık rakibine skorda yaklaşmaya çalışsa da Anadolu Efes hücumda iyi karşılık verdi ve maçtan 83-72 galip ayrıldı.

ING Basketbol Süper Ligi - TOFAŞ: 72 - Anadolu Efes: 83

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Emin Moğulkoç, Halil Baldemir, Ahmet Tatlıcı

TOFAŞ: Berk Uğurlu 7, White 18, Mejia 22, Phillip 7, Williams 7, Muhaymin Mustafa 1, Berkan Durmaz, Barış Ermiş 6, Muhsin Yaşar 4

Anadolu Efes: Singleton 10, Ahmet Buğrahan Tuncer 9, Pleiss 6, Micic 7, Simon 24, Larkin 2, Yiğitcan Saybir 2, Doğuş Balbay 5, Tolga Geçim 8, Sertaç Şanlı 10

1. Periyot: 20-27

Devre: 39-56

3. Periyot: 59-71




False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle