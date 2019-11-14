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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
14.11.2019 - 13:48, Son Güncelleme:

Anadolu Efes, TEK MAÇ'ta Zenit'i konuk ediyor! iddaa'da öne çıkan tercih...

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Anadolu Efes, TEK MAÇ'ta Zenit'i konuk ediyor! iddaa'da öne çıkan tercih...

Euroleague’de TEK MAÇ ve CANLI BAHİS heyecanı Misli.com ile yaşanıyor! Anadolu Efes’in evinde Zenit ile karşılaşacağı zorlu mücadeleye her zaman olduğu gibi Misli.com’da Canlı Bahis yapabileceksiniz... Üstelik Canlı Bahis kaybınızda %10’a varan iade sadece Misli.com’da!

ANADOLU EFES - ZENIT

Anadolu Efes, son olarak Yunanistan’da 2 zorlu maça çıkmış ve Panathinaikos’a kaybetse de Olympiakos’u devirmeyi başarmıştı.

Basketbol Süper Ligi’nde ise 3 maçtır kazanan Ergin Ataman’ın öğrencileri işin savunma kısmında seviyeyi arttırmaya başladı.

Kızılyıldız ve Olympiakos gibi rakiplerini 70 sayı altında tutmaları önemliydi.

Zenit ise geride kalan 7 maçta yalnızca 2 galibiyet alabildi. Kadrolarında Gustavo Ayon gibi tecrübeli bir ismin yanı sıra, ülkemizde de forma giymiş Colton Iverson ve Mateusz Ponitka yer alıyor.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Anadolu Efes, Euroleague’de çıktığı 7 maçın 5’ini kazandı.

- Zenit, Euroleague’de çıktığı 7 maçta sadece 2 galibiyet alabildi.

- Anadolu Efes çıktığı 7 Euroleague maçının 5’inde rakiplerine 80 ve üzerinde sayı şansı vermedi.

- Anadolu Efes bu sezon evinde çıktığı 7 resmi maçın sadece 1’ini kaybetti.

Anadolu Efes, TEK MAÇta Zeniti konuk ediyor iddaada öne çıkan tercih...

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Anadolu Efes ile Zenit arasında oynanacak maça bahis yapan Misli.com üyelerinin %58’i temsilcimizin galibiyetine oynamış durumda.

MİSLİ.COM YORUMCUSU GÖKHAN GERMAN’IN TERCİHİ...

Anadolu Efes'in zirve iddiası devam ediyor. İyi basketbol oynuyorlar. İlk defa Euroleague oynayan Zenit ise evinde hiç kazanamazken deplasmandan 2 galibiyet çıkardı. Hafife alınırsa tehlikeli olurlar.

Efes kazanır ama çok fark oluşmayacağını düşünüyorum. 14.5 handikapta 2 seçeneğini öneriyorum.

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