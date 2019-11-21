Anadolu Efes, TEK MAÇ'ta Milano'da! iddaa'da galibiyetlerine...
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OLIMPIA MILANO - ANADOLU EFES
Euroleague’de üst üste 3 galibiyetle zirve yarışında iddialı konuma gelen Anadolu Efes, son olarak deplasmanda ASVEL’i 90-84 mağlup etti.
Rakibine sahasında ilk kez mağlubiyet tattıran temsilcimiz zirveyi paylaştığı Olimpia Milano engelini de aşarak yoluna devam etme niyetinde.
Sertaç Şanlı’nın Fransa’da benchten verdiği destek de sıkışık fikstürde Anadolu Efes’in elini rahatlatan bir unsur oldu.
İtalyan ekibi ise bu sene yakaladığı momentumla Euroleague’in iddialı ekiplerinden biri haline geldi.
Turnuvada şu ana kadar çıktıkları 5 iç saha maçından da galip ayrılmaları dikkat edilmesi gereken bir takım olduklarını kanıtlıyor.
Koç Ergin Ataman da Milano deplasmanının zorluğuna vurgu yapsa da galip gelmek için savaşacaklarını söyledi.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Olimpia Milano, Euroleague’de bu sezon çıktığı tüm iç saha maçlarını kazandı.
- Anadolu Efes ligde ve Euroleague’de çıktığı 8 deplasman maçının 6’sında galip geldi.
- Anadolu Efes bu sezon şu ana kadar çıktığı 17 resmi karşılaşmada 14 galibiyet aldı.
- Anadolu Efes, Euroleague’de galip geldiği 7 maçın 5’inde ilk yarıları da önde kapattı.
- Olimpia Milano, Euroleague’de bu sezon çıktığı 9 maçın 6’sında 80 sayı ve üzeri skor üretti.
MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?
Temsilcimizin kritik karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyeleri, genel olarak rakip Olimpia Milano’dan yana tercihte bulunuyor.
Üyelerin toplamda %40’lık bölümü iddaa'da ev sahibi ekibin kazanacağı yönünde seçim yapıyor...
MİSLİ.COM BASKETBOL EDİTÖRÜ CAN ÖZAY’IN YORUMU...
Olimpia Milano ve Anadolu Efes, sezonun en formda 3-4 takımından ikisi durumunda. Hafta başında Milano, evinde Maccabi Tel Aviv’i de geçmeyi başardı. Sergio Rodriguez takımını oldukça iyi bir şekilde yönetti. Micov ve Scola da skora fazlasıyla katkı verdi.
Anadolu Efes ise ASVEL deplasmanından galibiyet çıkartan ilk ekip oldu. Micic ve Larkin ikilisi bir kez daha takımın taşıyıcı çarklarıydı. Bu isimlere Beaubois ve Singleton da eşlik edince deplasmanda 90 sayı üreterek kazanmış oldular.
Temsilcimiz, deplasman maçlarında savunmayı devreye sokmakta zorlanabiliyor. Bu nedenle ibrenin Olimpia Milano’dan yana olduğunu düşünüyorum.
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