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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
21.11.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

Anadolu Efes, TEK MAÇ'ta Milano'da! iddaa'da galibiyetlerine...

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Anadolu Efes, TEK MAÇ'ta Milano'da! iddaa'da galibiyetlerine...

Euroleague’de heyecan Canlı Bahis ile Misli.com’da sürüyor! Anadolu Efes’in deplasmanda Olimpia Milano ile yapacağı kritik mücadeleye her zaman olduğu gibi Misli.com’da Tek Maç bahis yapabileceksiniz. Ayrıca iddaa bülteninde çok sayıda Canlı Bahis ve cazip oranlar Misli.com sayfalarında sizleri bekliyor…

OLIMPIA MILANO - ANADOLU EFES

Euroleague’de üst üste 3 galibiyetle zirve yarışında iddialı konuma gelen Anadolu Efes, son olarak deplasmanda ASVEL’i 90-84 mağlup etti.

Rakibine sahasında ilk kez mağlubiyet tattıran temsilcimiz zirveyi paylaştığı Olimpia Milano engelini de aşarak yoluna devam etme niyetinde.

Sertaç Şanlı’nın Fransa’da benchten verdiği destek de sıkışık fikstürde Anadolu Efes’in elini rahatlatan bir unsur oldu.

İtalyan ekibi ise bu sene yakaladığı momentumla Euroleague’in iddialı ekiplerinden biri haline geldi.

Turnuvada şu ana kadar çıktıkları 5 iç saha maçından da galip ayrılmaları dikkat edilmesi gereken bir takım olduklarını kanıtlıyor.

Koç Ergin Ataman da Milano deplasmanının zorluğuna vurgu yapsa da galip gelmek için savaşacaklarını söyledi.

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Olimpia Milano, Euroleague’de bu sezon çıktığı tüm iç saha maçlarını kazandı.

- Anadolu Efes ligde ve Euroleague’de çıktığı 8 deplasman maçının 6’sında galip geldi.

- Anadolu Efes bu sezon şu ana kadar çıktığı 17 resmi karşılaşmada 14 galibiyet aldı.

Anadolu Efes, TEK MAÇta Milanoda iddaada galibiyetlerine...

- Anadolu Efes, Euroleague’de galip geldiği 7 maçın 5’inde ilk yarıları da önde kapattı.

- Olimpia Milano, Euroleague’de bu sezon çıktığı 9 maçın 6’sında 80 sayı ve üzeri skor üretti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Temsilcimizin kritik karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyeleri, genel olarak rakip Olimpia Milano’dan yana tercihte bulunuyor.

Üyelerin toplamda %40’lık bölümü iddaa'da ev sahibi ekibin kazanacağı yönünde seçim yapıyor...

MİSLİ.COM BASKETBOL EDİTÖRÜ CAN ÖZAY’IN YORUMU...

Olimpia Milano ve Anadolu Efes, sezonun en formda 3-4 takımından ikisi durumunda. Hafta başında Milano, evinde Maccabi Tel Aviv’i de geçmeyi başardı. Sergio Rodriguez takımını oldukça iyi bir şekilde yönetti. Micov ve Scola da skora fazlasıyla katkı verdi.

Anadolu Efes ise ASVEL deplasmanından galibiyet çıkartan ilk ekip oldu. Micic ve Larkin ikilisi bir kez daha takımın taşıyıcı çarklarıydı. Bu isimlere Beaubois ve Singleton da eşlik edince deplasmanda 90 sayı üreterek kazanmış oldular.

Temsilcimiz, deplasman maçlarında savunmayı devreye sokmakta zorlanabiliyor. Bu nedenle ibrenin Olimpia Milano’dan yana olduğunu düşünüyorum.

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