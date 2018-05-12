Anadolu Efes Spor Kulübü Basketbol Yaz Kampları Antalya’da düzenlenecek

2002-2009 doğumlu erkek basketbolcu adaylarının katılabileceği basketbol yaz kamplarında, Anadolu Efes altyapı takımları için oyuncu taraması da yapılacak.

Anadolu Efes Spor Kulübü ile Basketbol Yaz Kampları konusunda yaptıkları iş birliğinin ileride olumlu sonuçlar doğuracağını ifade eden Gloria Sports Arena Genel Müdür Yardımcısı Görkem Dönmez, kamplara ev sahipliği yapacak olan Gloria Sports Arena hakkında şu bilgileri verdi:

“Dünyada ikinci, Avrupa'da ve Türkiye’de ilk olan Gloria Sports Arena (GSA), Antalya Uluslararası Havalimanı’na 30 dakika uzaklıkta bulunan, 105 bin metrekarelik toplam alanda, 50’den fazla spor branşına kamp imkanı sunmaktayız. 6800 metrekarelik kapalı alanda boks, basketbol, güreş, halter, futsal, hentbol, judo, karate, taekwando, voleybol; açık alanda ise biri olimpik, farklı özellik ve donanımlarda toplam 3 adet havuz, koşu parkurları, atletizm sahaları tenis kortları, tırmanma duvarları, çok amaçlı açık spor sahası ve çok amaçlı açık yeşil sahalar bulunuyor. GSA açıldığından beri 91 ülkeden 15.000 den fazla misafir ağırladık. 2016-2017 yıllarında Gloria Sports Arena’yı tercih eden 57 sporcumuz ve 13 takımımız olimpiyatlar, Avrupa ve Dünya Şampiyonaları’nda toplam 86 madalya almıştır. Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları’na kadar 150 madalyaya ulaşmak ve GSA’nın 5.yaşı olacak 2020 olimpiyat senesinde 200 madalyayı geçmektir diyebiliriz.”

İlk kampın 18 Haziran’da başlayacağını söyleyen Dönmez “Çocuklarımızı GSA’nın doğa harikası ortamında ağırlayacağız. Yeni yeteneklerin yetişmesi için önemli bir misyon üstleniyoruz. Çocuklara sporu sevdirmek ve daha fazla branşta sporcu yetiştirilmesi yönündeki çalışmalarımız devam edecektir” dedi.

“A Takım oyuncularımız Basketbol Yaz Kamplarımızı ziyaret edecek”

Basketbola gönül veren çocukların ve ailelerin Anadolu Efes Spor Kulübü Basketbol Yaz Kampları’na gösterdikleri ilgiden çok mutlu olduklarını dile getirerek sözlerine başlayan Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz ise şu açıklamaları yaptı:

“Altyapı antrenörlerimizin denetim ve koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek Anadolu Efes Spor Kulübü Basketbol Yaz Kampları’nı her yıl düzenli olarak gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Şu ana kadar çocuklarımızın ve ailelerinin kamplarımıza gösterdiği ilgi de bizi çok memnun ediyor.

Her yıl A Takımımızın da sezon öncesi hazırlıklarını gerçekleştirdiği Gloria Sports Arena’da konaklayacak, basketbol eğitimi alacak ve eğlenceli etkinliklere katılacak çocuklarımıza unutamayacakları bir yaz tatili deneyimi sunacağız. Bu keyifli organizasyon sırasında altyapı takımlarımız için oyuncu taraması da gerçekleştireceğiz.

Çocuklarımızın beğeniyle takip ettikleri A Takım oyuncularımız da Gloria Sports Arena’yı ziyaret ederek genç kardeşleriyle vakit geçirecekler. Basketbol Yaz Kamplarımıza 2002-2009 doğumlu tüm erkek basketbolcu adaylarını bekliyoruz. Böyle önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için Gloria Sports Arena ve organizasyonu gerçekleştiren Smart Casual Event’e teşekkür ediyoruz.”

“Türkiye’nin farklı bölgelerinden çocuklarımızı ağırlayacağız”

İki dev spor markasını aynı organizasyonda buluşturmaktan dolayı gururlu olduklarını söyleyen Smart Casual Event Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Mert Osman Can ise şu bilgileri medya mensupları ile paylaştı:

“Anadolu Efes Spor Kulübü Basketbol Yaz Kampları’nda Gloria Sports Arena’nın misafirperverliği, Anadolu Efes’in sportif bilgi birikimi ve Smart Casual Event’in organizasyon yeteneği bir araya gelecek. Gloria Sports Arena’nın özel yetkili partneri olarak uzun zamandır farklı proje ve turnuvaları birlikte düzenliyoruz. Anadolu Efes Spor Kulübü de bizim gerçekleştirdiğimiz sezon öncesi kamp ve turnuvalarına uzun süredir katılıyor ve bu durum bizi çok mutlu ediyor.

Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz Basketbol Yaz Kampları projemiz, Türkiye’nin dört bir yanından büyük ilgi görüyor. Aileler çocuklarını gönül rahatlığı ile kamplarımıza kaydettirirken çocuklarımız da kampların başlayacağı günü heyecanla bekliyor. Smart Casual Event olarak bu projemizde bir araya gelen Gloria Sports Arena ve Anadolu Efes Spor Kulübü’ne bir kez daha teşekkür ediyoruz.”

Kamp kapsamındaki konaklamalar Gloria Sports Arena’da olacak

Anadolu Efes Spor Kulübü Basketbol Yaz Kampları’nda katılımcılara basketbol eğitimlerinin yanı sıra Gloria Sports Arena’da konaklama ve Anadolu Efes Spor Kulübü Basketbol Yaz Kampları malzeme seti sunulacak.

Anadolu Efes Spor Kulübü Basketbol Yaz Kampları ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenler, 0850 441 16 78 numaralı telefonu arayabilir ya da yazkamplari.anadoluefessk.org adresini ziyaret edebilirler.