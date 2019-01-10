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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
10.01.2019 - 22:30, Son Güncelleme:

Anadolu Efes seriye bağladı

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Anadolu Efes seriye bağladı

THY Avrupa Ligi'nin 18. hafta maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Rusya ekibi Khimki'yi 81-72 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Anadolu Efes, bu sonuçla 12. kez sahadan galip ayrıldı. Khimki ise 11. kez mağlup oldu.

 

Karşılaşmanın ilk bölümünde pota altından kolay sayılar bulan Khimki, 5. dakikayı 12-9 önde geçti. Molanın ardından Simon, Motum, Pleiss ve Beaubois'nın basketleriyle toparlanarak 11-0'lık bir seri yakalayan Anadolu Efes, 8. dakikayı 20-12 üstün bitirdi. Lacivert-beyazlılar, ilk çeyreği 23-16 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe savunmada etkili başlayan Anadolu Efes, Larkin ve Beaubois'nın sayılarıyla 13. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 28-16. Üst üste top kayıpları yapan lacivert-beyazlılar karşısında dış atışlar ve hızlı hücumlardan skor üreten Khimki, 18. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 33-32. Kalan bölümde Micic ile üç sayı çizgisinin gerisinden isabet bulan Anadolu Efes, devreyi 36-34 önde kapattı.

İkinci yarıya Micic ve Doğuş Balbay'ın üç sayılık basketleriyle başlayan Anadolu Efes, 23. dakikada farkı yeniden çift hanelere çıkardı: 47-36. Doğuş Balbay'ın savunmada ve hücumda etkili performansıyla farkı 28. dakikada 17 sayıya (57-40) kadar yükselten lacivert-beyazlılar, son bölümde potasında gördüğü sayılara rağmen dördüncü periyoda 62-51 üstün girdi.

Son çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. Boyalı alandan ve serbest atış çizgisinden sayılar kaydeden Khimki, 34. dakikada farkı 6 sayıya indirdi: 70-64. Dunston, Moerman ve Simon ile boyalı alanda arka arkaya basketler bulan Anadolu Efes, bitime 1 dakika 44 saniye kala farkı yeniden 10 sayıya çıkardı: 79-69. Kalan sürede farkın kapanmasına izin vermeyen lacivert-beyazlılar, karşılaşmayı 81-72 kazandı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Petri Mantyla (Finlandiya), Marcin Kowalski (Polonya)

Anadolu Efes: Doğuş Balbay 7, Micic 16, Simon 4, Moerman 11, Dunston 11, Larkin 5, Beaubois 5, Motum 7, Pleiss 4, Anderson 11

Khimki: Bost 2, Jenkins 7, Green 5, Zubkov 8, Thomas 2, Crocker 12, Vialtsev 4, Zaytsev, Markovic 8, Monia, Gill 10, Mickey 14

1. Periyot: 23-16

Devre: 36-34

3. Periyot: 62-51

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