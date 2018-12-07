Anadolu Efes, Real Madrid'e engel olamadı!
Anadolu Efes, son şampiyon Real Madrid’e bir ara 15 sayı öne geçtiği karşılaşmada mağlup oldu. Bitime 120 saniye kala, Sinan Erdem Spor Salonu’nu dolduran 14 bin taraftarın tamamı ayaktaydı!
EuroLeague’in 11. haftasında İspanyol devi Real Madrid’i ağırlayan temsilcimiz, muhteşem mücadelesinin sonunu ‘kemik seslerinin çıktığı’ final çeyreğinde (24-8 Real Madrid) getiremedi.
Efes adına Moerman, Pleiss ve Larkin’in skorer oyunları (bu üçlü 46 sayı üretti), Miciç ile Simon’un da saha içi liderliğiyle ön plana çıktığı maçta, 20 sayı üreten Ayon konuk ekip adına fark yarattı.
Avrupa’nın devine diz çöktürmek için her şeyin hazır olduğu atmosferde Real Madrid, kader anlarında tecrübesiyle bir adım öne çıktı. Efes, 11. karşılaşmada 3. yenilgisini aldı: 84-82.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Milivoje Jovçiç (Sırbistan), Piotr Pastusiak (Polonya), Ioannis Foufis (Yunanistan)
İLK ÇEYREK: 23-23
DEVRE: 52-45
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK: 74-60
5 FAULLE ÇIKAN: Dunston (Anadolu Efes)
ANADOLU EFES: Larkin 14, Beaubois 7, Doğuş 3, Motum 2, Moerman 19, Pleiss 13, Miciç 15, Anderson 3, Dunston 4, Simon 2
REAL MADRİD: Causeur, Randolph 6, Fernandez 6, Campazzo 9, Ayon 20, Carroll 3, Tavares 7, Llull 12, Deck 3, Thompkins 10, Taylor 8
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