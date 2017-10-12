THY Euroleague’in 1. haftasında Anadolu Efes, sahasında karşılaştığı Real Madrid’e 74-88’lik sonuçla mağlup oldu.

Maç notları

Pembe top ile hava atışı

Mücadelede örnek bir davranış sergilendi. Her yıl farklı ünlü bir ismin desteklediği "Pembe top sahada" projesi kapsamında Anadolu Efes - Real Madrid mücadelesinin hava atışı sembolik olarak pembe top ile yapıldı. Meme kanserinde erken teşhise dikkat çekmek amacıyla yapılan hava atışını bu yıl da oyuncu Elçin Sangu yaptı.

Sinan Erdem’in ailesi tribünde

Anadolu Efes Spor Kulübü, Real Madrid mücadelesinde bir vefa davranışında bulundu. Lacivert-beyazlılar, bu yıl maçlarını oynadığı Sinan Erdem Spor Salonu’na ismini veren eski sporcu Sinan Erdem’in çocuklarını Real Madrid mücadelesinde ağırladı. Sinan Erdem’in çocukları Zeynep ve Ziya Erdem ve torunları mücadeleyi tribünden izledi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Robert Lottermoser xx, Carmelo Paternico xx, Ioannis Foufis xx

Anadolu Efes: Ledo xx 17, McCollum xxx 26, Doğuş x, Motum xx 4, Adams x, Stimac xx 7, Muric xx 3, Dunston xx 17, Simon xx

Başantrenör: Velimir Perasovic

Real Madrid: Causeur xx 6, Randle x, Randolph xx 12, Doncic xxx 27, Maciulis x, Reyes xx 10, Campazzo xx 6, Ayon xxx 16, Carroll xx 6, Kuzmic xx 2, Taylor xx 3

Başantrenör: Pablo Laso

1. periyot: 19-28 (Real Madrid lehine)

Devre: 36-45 (Real Madrid lehine)

3.periyot: 56-62(Real Madrid lehine)

5 faul alan: Muric (Anadolu Efes)