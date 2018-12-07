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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Spor Arena
07.12.2018 - 10:54, Son Güncelleme:

Anadolu Efes Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

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Anadolu Efes Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

THY Avrupa Ligi'nin 11. hafta maçında Anadolu Efes Basketbol Takımı, İspanya'nın Real Madrid ekibini konuk edecek. Ev sahibi avantajını kullanarak maçı kazanmak isteyen temsilcimiz, şu ana kadar sekiz galibiyet aldı. Bu önemli maça kısa bir süre kala, yayıncı kanal ve saat bilgisi basketbolseverlerin merak ettiği konu oldu. Peki, Anadolu Efes Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid'i konuk edecek Anadolu Efes'te hedef, kendi sahasında galibiyet. Lacivert-beyazlı ekibin başantrenörü Ergin Ataman, ev sahibi avantajını kullanarak maçı kazanmak istediklerini söyledi. İşte, Anadolu Efes Real Madrid maçına dair merak edilenler...

Avrupa Ligi tarafından "haftanın maçı" olarak seçilen karşılaşma, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 4'ten naklen yayımlanacak. Ligde iki takımın da sekizer galibiyet ve ikişer mağlubiyeti bulunurken, Anadolu Efes averajla Real Madrid'in gerisinde 4. sırada yer alıyor.

Anadolu Efes, Real Madrid karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 632. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 631 karşılaşmada 348 galibiyet ve 283 yenilgi yaşadı.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde 384. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı karşılaşmalarda 191 galibiyet ve 192 yenilgi gördü. Anadolu Efes, Real Madrid ile bugüne Avrupa kupalarında oynadığı 28 maçın 7'sini kazanırken, 21'inde mağlup oldu.

ANADOLU EFES İÇ SAHA AVANTAJINI KULLANACAK

Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, kazanmak için tüm enerjilerini ortaya koyacaklarını belirterek, "Real Madrid karşısında taraftarımızın da yaratacağı iç saha atmosferi ile birlikte galip gelmek için tüm enerjimizi ortaya koyacağız." dedi.

Zor bir karşılaşmaya çıkacaklarını kaydeden Ataman, "Real Madrid takımı özellikle hücumda Facundo Campazzo ve Jaycee Carroll'ı çok etkili kullanıyor. Pota altında da Walter Tavares, Gustavo Ayon ve Anthony Randolph gibi fizik gücü yüksek oyuncuları var." ifadelerini kullandı.

Lacivert-beyazlı oyuncu James Anderson ise iç sahadaki iyi performanslarını sürdürmek için maça çıkacaklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Real Madrid de bizim gibi sekiz galibiyete sahip. Biz de bu maçı kazanarak, galibiyet sayısı olarak sıralamada onların üzerine çıkmak istiyoruz. Ama tabii ki kolay olmayacak. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde son maçımızı kaybettik. Şimdi yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Taraftarlarımızın salonu doldurup bizi desteklemelerini ve yeni bir zafer için motive etmelerini bekliyoruz."

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