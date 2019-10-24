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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
24.10.2019 - 12:28, Son Güncelleme:

Anadolu Efes Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Anadolu Efes Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes Real Madrid maçı ile temsilcimiz Euroleague'de heyecan seviyesi yüksek bir mücadeleye çıkıyor. Karşılaşma öncesinde maçın biletleri tükendi. Spor severlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın canlı yayın bilgileri de internette aranan konular arasında. Peki Anadolu Efes Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa arenasındaki 662. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 661 karşılaşmada 366 galibiyet ve 295 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 55,4) aldı.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 414. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 413 karşılaşmada 209 galibiyet ve 204 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 50,6) elde etti.

Anadolu Efes Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Turkish Airlines Euroleague dördüncü hafta karşılaşmasında 24 Ekim 2019, Perşembe günü İspanya’nın Real Madrid takımını konuk ediyor. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma 20:15’te başlayacak ve beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak. Basketbolseverlerin çok yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın biletleri ise maçtan iki gün önce tükendi.

Geçtiğimiz sezon Turkish Airlines Euroleague’i ikinci sırada tamamlayan Anadolu Efes ile üçüncü sırada bitiren Real Madrid, Avrupa kupalarında bugüne kadar 30 kez karşılaşırken, Anadolu Efes yedi galibiyet ve 23 mağlubiyet elde etti. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan iki maçta Anadolu Efes bir galibiyet ve bir mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 28 karşılaşmada Anadolu Efes altı galibiyet ve 22 mağlubiyet elde etti.

Turkish Airlines Euroleague’in üçüncü haftasında Anadolu Efes, İspanya’nın Valencia takımını deplasmanda 83-78 mağlup etmiş, Real Madrid ise Litvanya’nın Zalgiris Kaunas takımına deplasmanda 86-73 yenilmişti. Euroleague’de üçüncü haftanın ardından Anadolu Efes iki galibiyet ve bir mağlubiyet ve averaj ile beşinci, Real Madrid de iki galibiyet ve bir mağlubiyet ile altıncı sırada yer alıyor.

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