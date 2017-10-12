Anadolu Efes Real Madrid basketbol maçı için geri sayım başladı. Hedefi şampiyonluk olan temsilcimiz, İspanyol temsilcisi Real Madrid önünde zorlu bir mücadele verecek. Peki, Anadolu Efes Real Madrid basketbol maçı ne zaman başlayacak? İşte, mücadele öncesi bazı bilgiler

ANADOLU EFES REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi ilk mücadelesinde Real Madrid'i evinde ağırlayacak olan Anadolu Efes, 12 Ekim Perşembe günü saat 20.00'da parkeye çıkacak. Mücadele Bein Sports kanalından canlı yayınlanacak.

PERASOVİC'TEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bugün sahasında İspanya'nın Real Madrid takımını konuk edecek Anadolu Efes'in başantrenörü Velimir Perasovic, heyecanlı olduklarını kaydetti.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda bugün yapılacak maçla ilgili açıklamalarda bulunan Hırvat başantrenör, "THY Avrupa Ligi başlıyor ve eminim herkes çok heyecanlı. Son 3-4 sezondur kadrosunu büyük ölçüde koruyan güçlü bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Biliyoruz ki, maçın içinde kalmak için rakibimizin hızlı hücumlarını durdurmalıyız, hücum ribauntlarını engellemeliyiz ve iyi savunma yapmalıyız." ifadelerini kullandı.



Lacivert-beyazlı ekibin kaptanı Doğuş Balbay ise, "Çok güçlü bir rakibe karşı evimizde Euroleague sezonunu açıyoruz. Bazı şanssız sakatlıklarımızın olmasına rağmen kendi seyircimizin önünde en iyi performansımızı gösterip sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

EFES'TE YENİ TRANSFER

Anadolu Efes, ABD asıllı Kosovalı basketbolcu Justin Doellman'ı kadrosuna kattı.



Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşında ve 2.06 metre boyundaki uzun forvet ile sezon sonun kadar sözleşme imzalandığı bildirildi. Anadolu Efes'in iki buçuk ay sonunda sözleşmeden çıkma hakkının bulunduğu kaydedildi.



Açıklamada, kariyeri hakkında bilgi verilen Doellman'ın 2013 ve 2014 yıllarında Valencia forması ile ULEB Avrupa Kupası'nın en iyi beşine seçildiği, 2014 yılında da hem İspanya Ligi'nin hem ULEB Avrupa Kupası Finalleri'nin en değerli oyuncusu olduğu belirtildi.



ABD asıllı Kosovalı oyuncunun 2010 yılında Entente Orleans ile Fransa Kupası, 2015 yılında Barcelona ile İspanya Kupası sevinci yaşadığı aktarıldı.



Son 3 sezonda İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen Doellman'ın geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde 15 maçta 19 dakika 57 saniye ortalama süre alarak maç başına 7,8 sayı, 3,1 ribaunt ve 1,2 asist ortalamaları ile mücadele ettiği bildirildi.