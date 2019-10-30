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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
İHA
30.10.2019 - 10:09, Son Güncelleme:

Anadolu Efes Panathinaikos deplasmanında

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Anadolu Efes Panathinaikos deplasmanında

THY Euroleague'de 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Anadolu Efes, 6. haftada Yunan temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacak.

THY Euroleague'in 6. haftasında Anadolu Efes, yarın TSİ 22.00'de deplasmanda Yunan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 5 haftada Efes 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken, Pana ise 2 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşadı.

Avrupa kupalarında 664. maç

Efes, Avrupa kupalarında bugüne kadar 663 kez parkeye çıktı. Lacivert-beyazlılar, söz konusu müsabakalarda 368 galibiyet ve 295 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Euroleague’de ise 416. maçına çıkacak olan Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 415 karşılaşmada 211 kez galibiyet sevinci yaşarken, 204 kez de rakiplerine mağlup oldu.

24. randevu

Panathinaikos ile Anadolu Efes , Avrupa kupalarında bugüne kadar 23 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan maçlarda Efes 8 kez rakibini mağlup ederken, 15 kez de sahadan üzgün ayrıldı. İki takımın geçen sezon oynadığı maçlarda Pana evinde 88-75, Efes sahasında 78-62'lik skorla galip ayrılmıştı.

4 maçlık galibiyet serisi

Sezona Barcelona mağlubiyetiyle başlayan Anadolu Efes daha sonra oynadığı 4 karşılaşmadan da galibiyet çıkardı. İyi bir seri yakalayan lacivert-beyazlılar bu süreçte ALBA Berlin, Valencia Basket, Real Madrid ve son olarak da Kızılyıldız'ı mağlup etmeyi başardı.

İstatistiklerle iki takım

Ligde Anadolu Efes 82.8 sayı ortalamasıyla oynarken, Panathinaikos ise 83.6 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Efes'te Vasilije Micic 18.0 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Yunan temsilcisinde Jimmer Fredette de 15.2 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına katkı veriyor.

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Anadolu Efes Panathinaikos deplasmanında

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