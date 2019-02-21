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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
21.02.2019 - 22:23, Son Güncelleme:

Anadolu Efes Olympiakos'u devirdi

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Anadolu Efes Olympiakos'u devirdi

 THY Euroleague’in 23. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı Yunan ekibi Olympiakos’u 75-65'lik skorla mağlup etti.

Böylece lacivert-beyazlılar 15. galibiyetini elde ederken, Yunan temsilcisi ise 11. mağlubiyetini aldı. 

THY Euroleague’in 23. haftasında Anadolu Efes, sahasında Yunan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya geldi. İlk periyoda dış atışlarda isabetli oynayarak başlayan Efes, daha sonra sayı bulmakta zorlandı. Olympiakos’un da boyalı alanı iyi kullanmasını durduramayan Efes, periyodu 22-18 geride kapadı. İkinci periyotta ilk dakikada sayı bulamayan Anadolu Efes, bir ara 8 sayı geri düşmesine rağmen son 9 saniye kala Moerman’ın basketi ile devreye 36-35 önde girdi. Üçüncü periyotta hücumda Larkin ve Dunston ile sayılar bularak bir ara farkı 10’a çıkaran lacivert-beyazlılar, Micic’in 2 saniye kala attığı sayı ile periyodu 56-49 önde tamamladı. Son periyotta Olympiakos’un geri dönmesine izin vermeyen Anadolu Efes, farkı da açtı ve parkeden 75-65'lik skorla galip ayrıldı. 

Karşılaşmanın en skoreri Yunan temsilcisinde 14 sayı ile oynayan Strelnieks olurken, Efes'de ise Simon 13 sayı ile takımını sırtlayan isim oldu. Bu maçla birlikte lacivert-beyazlılar 15. galibiyetini elde ederken, konuk ekip ise 11. mağlubiyetini aldı. 

İlgi büyüktü 

Efes taraftarları Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye yoğun ilgi gösterdi ve tribünleri doldurdu. Az sayıda Yunan taraftarları da deplasman tribününde maçı takip etti. Öte yandan mücadeleyi Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı da izledi. 

Salon: Sinan Erdem 

Hakemler: Damir Javor , Miguel Angel Perez , Jurgis Laurinavicius  

Anadolu Efes: Larkin 11, Beaubois , Doğuş , Motum 5, Moerman 12, Tibor Pleiss 8, Micic 10, Anderson 5, Bryant Dunston 11, Simon 13 

Başantrenör: Ergin Ataman 

Olympiakos: Weber 8, Williams 7, Toupane 2, Timma , Milutinov 12, Strelnieks 14, Vezenkov 4, Printezis 7, Papanikolaou 7, Leday 4 

Başantrenör: David Blatt 

1. Periyot: 18-22 (Olympiakos lehine) 

Devre: 36-35 (Anadolu Efes lehine) 

3. Periyot: 56-49 (Anadolu Efes lehine) 

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