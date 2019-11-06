Anadolu Efes, Olympiakos deplasmanında

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriAnadolu Efes, Olympiakos deplasmanında
GeriBasketbol Anadolu Efes, Olympiakos deplasmanında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
İHA
06.11.2019 - 10:16, Son Güncelleme:

Anadolu Efes, Olympiakos deplasmanında

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Anadolu Efes, Olympiakos deplasmanında

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 7. haftasında Yunan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak.

THY Euroleague'in 7. haftasında Anadolu Efes, yarın TSİ 22.00'de deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 6 haftada Efes 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 6. sırada bulunurken, kırmızı-beyazlılar ise 2 galibiyet, 4 mağlubiyetle 14. sırada yer alıyor.

Avrupa kupalarında 665. maç

Efes, Avrupa kupalarında bugüne kadar 664 kez parkeye çıktı. Lacivert-beyazlılar, söz konusu müsabakalarda 368 galibiyet ve 296 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Euroleague’de ise 417. maçına çıkacak olan Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 416 karşılaşmada 211 kez galibiyet sevinci yaşarken, 205 kez de rakiplerine mağlup oldu.

39. randevu

Olympiakos ile Anadolu Efes , Avrupa kupalarında bugüne kadar 38 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan maçlarda Efes 17 kez rakibini mağlup ederken, 21 kez de sahadan üzgün ayrıldı. İki takımın geçen sezon oynadığı maçlarda Yunan ekibi evinde 88-81, Efes de sahasında 75-65'lik skorla galip ayrılmıştı.

İstatistiklerle iki takım

Ligde Anadolu Efes 80.7 sayı ortalamasıyla oynarken, Olympiakos ise 72.5 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Efes'te Shane Larkin 17.8 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Yunan temsilcisinde Georgios Printezis 11.7 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına katkı veriyor.

Anadolu Efes, Olympiakos deplasmanında

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle