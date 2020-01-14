Anadolu Efes Olimpia Milano maçı THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden ekibimizin liderlik konumu için önemli bir rol oynayacak. Anadolu Efes'in Play-Off'ları ve gelecek seneyi garantileyebilmesi için önem arz eden karşılaşma, ekran başından canlı olarak takip edilebilecek. Peki, Anadolu Efes Olimpia Milano maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

ANADOLU EFES OLİMPİA MİLANO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi 19. Hafta mücadelesinde Anadolu Efes Olimpia Milano'yu ağırlayacak. 14 Ocak Salı günü saat 20.30'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 3 kanalından canlı olarak izleyebilecek ve Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan 3 boyutlu bir şekilde takip edebileceksiniz.

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İşte anahtar istatistikler...

- Anadolu Efes, iç sahada oynadığı son 6 maçta 93 sayı ortalaması tutturdu.

- Olimpia Milano, üst üste 5 maç kaybettikten sonra oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanmasını bildi.

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MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Ligde oynadığı son 3 maçı da kazanan Anadolu Efes, 15 galibiyet, 3 yenilgi ile THY Avrupa Ligi'nin ilk sırasında yer alıyor.



İtalyan ekibi ise 10 galibiyet, 8 mağlubiyetle 6. basamakta bulunuyor.



Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan mücadeleyi Anadolu Efes 81-76 kazanmıştı.

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