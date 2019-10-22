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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
22.10.2019 - 14:03, Son Güncelleme:

Anadolu Efes, ödüllü "One Team" projesine devam ediyor!

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Anadolu Efes, ödüllü "One Team" projesine devam ediyor!

Turkish Airlines Euroleague’in kurumsal sosyal sorumluluk programı One Team kapsamında geçtiğimiz sezon gerçekleştirdiği proje ile One Team Altın Ödülü’nü kazanan Anadolu Efes, ödüllü projesine 2019-2020 sezonunda da devam ediyor.

İki yıllık çalışmalar sayesinde sürdürülebilir sosyal gelişim ve farkındalık oluşturacak olan One Team projesinin ana destekçisi ise Beylikdüzü Belediyesi olacak.

Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin de destek vereceği 16 haftalık projenin elçiliğini ise Anadolu Efes’in başarılı oyuncusu Tolga Geçim üstlenecek.

Çocukların en büyük dostu Anadolu Efes Spor Kulübü Maskotu Çaylak da özel sporcular ile proje sırasında bir araya gelecek.

Hayata geçirdiği projeler ile Euroleague One Team programının gelişimine önemli katkılarda bulunan Anadolu Efes, 2019-2020 sezonu One Team projesini Beylikdüzü Aydın Örs Spor Salonu’nda başlattı.

İlk çalışmada Euroleague One Team Altın Ödülü de katılımcı sporcular ile buluşturuldu.

Ana hedefi özel sporcuların sosyal gelişimlerine katkıda bulunmaya devam etmek olan 16 haftalık proje, geçtiğimiz sezonki çalışmalar ile birlikte sürdürülebilir sosyal gelişim ve farkındalık oluşturacak.

Özel sporcular, Tolga Geçim ile birlikte çalışma yapacak

Beylikdüzü Belediyesi’nin partnerliği ve Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin desteğiyle devam ettirilecek projenin bu sezonki elçisi ise başarılı oyuncu Tolga Geçim olacak.

One Team çalışmalarında katılımcı özel sporcular ile bir araya gelecek olan Tolga Geçim, aynı zamanda katılımcıların One Team sertifikalarını da kendilerine takdim edecek.

Geçtiğimiz sezon projenin parçası olan özel sporcuların bir kez daha katılacağı One Team projesinin eğitmenliklerini ise Anadolu Efes Spor Kulübü ile Beylikdüzü Belediyesi’nin uzman antrenör ve eğitmenleri yapacak.

Anadolu Efes, ödüllü One Team projesine devam ediyor

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