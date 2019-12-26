Anadolu Efes Maccabi Fox Tel Aviv basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Anadolu Efes Maccabi Fox Tel Aviv basket maçı ile THY Avrupa Ligi'nde mücadele devam ediyor. Şu ana kadar 12 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde eden Anadolu Efes, kendisine puan olarak yakın bir konumda bulunan Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Peki, Anadolu Efes Maccabi Fox Tel Aviv maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ANADOLU EFES MACCABİ FOX TEL AVİV BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi'nin 16. Hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv ile mücadele edecek. 26 Aralık Perşembe günü saat 20:30'da başlayacak olan karşılaşma, Bein Sports Haber kanalından canlı izlenebilecek.

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Karşılaşma başladığı andan itibaren aşağıdaki görsele tıklayıp Canlı Bahis oynayabilirsiniz...

Unutmayın, Maccabi Tel Aviv son 5 maçında fire vermedi ama İki takım arasında son 3 yılda oynanan 6 maçın 5'ini Anadolu Efes kazandı.

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Maç öncesi notlar

Oynadıkları basketbolla THY Avrupa Ligi'nde bu sezonun en başarılı takımları arasında gösterilen Anadolu Efes ile Maccabi FOX, kozlarını İstanbul'da paylaşacak.



Ligde geride kalan 15 haftada 12 galibiyet, 3 yenilgi alan Anadolu Efes, liderliğini geçen hafta kaybetti. Son maçında sahasında Rusya'nın CSKA Moskova takımına yenilen lacivert-beyazlılar, 12 galibiyete sahip İspanyol ekipleri Real Madrid ve Barcelona'nın arkasında averajla 3. sırada yer aldı.



İyi bir sezon geçiren ve İstanbul'a son 5 maçını kazanarak gelecek Maccabi FOX ise 4. sırada bulunuyor. İsrail ekibi bu sezon 15 maçta 11 galibiyet, 4 yenilgi aldı. Maccabi FOX, ligdeki son yenilgisini 22 Kasım'da Barcelona deplasmanında yaşadı.



LARKİN İLE WİLBEKİN KARŞI KARŞIYA



Anadolu Efes ile Maccabi FOX arasında oynanacak zorlu mücadelede iki takımın yıldız isimlerinin performansları merakla bekleniyor.



A Milli Basketbol Takımı'nda forma giymek istediğini açıklayan ve lacivert-beyazlılarda gösterdiği performansla beğeni toplayan Shane Larkin, İsrail ekibi karşısında Anadolu Efes'in yine en büyük kozu olacak.



A Milli Takım'da forma giyen ABD asıllı basketbolcu Scottie Wilbekin de Maccabi FOX'un en önemli ismi olarak ön plana çıkıyor.



İki isim de bu sezon THY Avrupa Ligi'nde gösterdikleri performansla takımlarını sırtlıyor. Larkin bu sezon 20,6 sayı ortalamasıyla takımının en skorer ismi konumunda. Wilbekin ise 16,6 sayı ortalamasıyla takımının en fazla sayı üreten ismi olarak dikkati çekiyor.



Kurallar gereği milli takımlar sadece bir devşirme basketbolcuya kadrosunda yer verebiliyor. Milli takımın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Elemeleri kadrosuna, iki isimden birinin çağrılma ihtimali basketbol gündeminde yer alıyor.



AVRUPA'DA 674. MAÇ



Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 674. maçını bugün yapacak.



Avrupa kupalarında 673 karşılaşmaya çıkan lacivert-beyazlılar, 376 galibiyet ve 297 yenilgi aldı.



2001-02 sezonundan itibaren THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Anadolu Efes, bu kulvarda 425 maçta 219 galibiyet elde ederken 206 maçı yenilgiyle tamamladı.



Lacivert-beyazlılar, Maccabi'yle tarihinde 28. randevuya çıkacak. İki ekip arasında bugüne dek Avrupa kupalarında oynanan 27 maçın 15'ini Anadolu Efes, 12'sini Maccabi FOX kazandı.



İki ekip THY Avrupa Ligi'nde ise mücadele ettiği 16 maçta birbirlerine karşı sekizer galibiyet elde etti.