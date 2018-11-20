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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Spor Arena
20.11.2018 - 10:02, Son Güncelleme:

Anadolu Efes Maccabi FOX maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

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Anadolu Efes Maccabi FOX maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Temsilcimiz Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında İsrail'in Maccabi FOX ekibini sahasında konuk edecek. THY Avrupa Ligi'nde 5 galibiyet ve 2 yenilgi alan Anadolu Efes, turnuvada son iki maçını kazandı. Bu önemli müsabakaya kısa bir süre kala detaylar basketbolseverler tarafından merakla sorgulanıyor. Peki, Anadolu Efes Maccabi FOX maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Son maçında Panathinaikos OPAP’ı farklı mağlup eden Anadolu Efes, İsrail'in iddialı ekibi Maccabi FOX'la karşı karşıya gelecek. Bu maçı da kazanarak zafer serisine devam etmek isteyen Anadolu Efes'te Başantrenör Ergin Ataman, maçı mutlaka kazanmaları gerektiğini söyledi. İşte, Anadolu Efes Maccabi FOX maçına dair merak edilen detaylar...

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında bu akşam İsrail'in Maccabi FOX ekibini konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports HD 4 ile beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak.

Anadolu Efes, son iki maçını kazandığı THY Avrupa Ligi'nde 5 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Lacivert-beyazlı takım, averajla 5. sırada yer alıyor. Ligde bir galibiyet ve 6 mağlubiyeti olan İsrail ekibi ise averajla 14. sırada bulunuyor.

AVRUPA'DA 629'UNCU MAÇ

Anadolu Efes, Maccabi FOX karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 629. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 628 karşılaşmada 345 galibiyet ve 283 yenilgi yaşadı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde 381. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı karşılaşmalarda 188 galibiyet ve 192 yenilgi gördü. Anadolu Efes, Avrupa kupalarında daha önce Maccabi FOX ile oynadığı 25 karşılaşmanın 13'ünü kazanırken, 12'sini ise kaybetti.

"MUTLAKA KAZANMALIYIZ”

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında yarın İsrail ekibi Maccabi FOX'la yapacakları maçı mutlaka kazanmaları gerektiğini söyledi. Ataman, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayla ilgili yaptığı açıklamada, İsrail temsilcisinin gücüne dikkati çekti. Maccabi Fox'un sıkıntılı bir dönemden geçtiğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"Maccabi FOX'ta yakından tanıdığımız skorer oyuncular var. Özellikle Scottie Vilbekin ve Michael Roll ikilisi, durdurulması gereken önemli skorerler. Ayrıca Deandre Kane bu sezon çok formda. Pota altında da yine tanıdık bir isim olan Alex Tyus ön plana çıkıyor. Maccabi FOX, sıkıntılı bir dönem geçirdi ama çok tehlikeli bir takım. Bizim son maçlardaki oyun felsefemizi yine seyircimizin de vereceği büyük destekle sahaya yansıtmamız gerekiyor. Mutlak kazanmamız gereken çok önemli bir Avrupa Ligi maçı."

Lacivert-beyazlı takımın forvetlerinden Metecan Birsen ise, "Maccabi FOX karşısında çok önemli bir maça çıkacağız. Başantrenör değişikliğine gittiklerini biliyoruz. Sahaya daha farklı, daha motive çıkabilirler. Biz de önlemimizi alıp, elimizden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyarak galibiyet serimize devam etmek istiyoruz. Panathinaikos maçında olduğu gibi, bu maçta da seyircimizin müthiş desteğini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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