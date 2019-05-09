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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
DHA
09.05.2019 - 21:42, Son Güncelleme:

Anadolu Efes ligi farklı noktaladı

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Anadolu Efes ligi farklı noktaladı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin erteleme maçında Pınar Karşıyaka sahasında Anadolu Efes’i devirerek sezonu galibiyetle noktaladı. 

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeki erteleme maçında Pınar Karşıyaka, evinde Anadolu Efes'e 96-66 mağlup oldu. Ligde iddiası kalmayan, kendisi için sezonun son maçını oynayan Karşıyaka, bu skorla ligi 28 maçta 11 galibiyetle 11'inci sırada tamamladı. THY Avrupa Ligi'nde 18 yıl sonra Final Four'a kalmayı başaran Anadolu Efes ise 27 maçta 24 galibiyete ulaşarak normal sezonun son maçları öncesi liderliği Fenerbahçe Beko'dan geri aldı. Anadolu Efes'te Larkin 14, Dunston ve Sertaç 13'er sayıyla galibiyete katkı yaptı.

İlk periyotta pota altında Marei ile etkili olup maça önde başlayan Karşıyaka'ya Anadolu Efes, Micic'in 3 sayılık basketleriyle karşılık verdi. Maçın 6'ncı dakikasında Dunston'un smacıyla ilk kez öne geçen konuk ekip, benchten gelen Larkin'in üst üste sayılarıyla farkı hızla açtı. Karşıyaka, konuk ekibin 12 sayılık seri yakaladığı bu bölümde skor bulmakta güçlük çekerken periyot 10 sayı farkla, 23-13 Anadolu Efes üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci periyotta fark 15 sayıya kadar çıktı. Henry ve Walker'ın dış atışlarıyla güçlü rakibine direnmeye çalışan yeşil kırmızılılar, farkı 5 sayıya kadar indirdi. Larkin'in tekrar devreye girmesiyle ilk yarı 46-35 Anadolu Efes lehine bitti. Üçüncü periyotta oldukça rahat bir oyun sergileyen konuk ekip, son 10 dakikaya da 22 sayı farkla, 71-49 önde girdi. Karşıyaka'nın son periyotta farkı azaltma çabaları sonuç vermeyince maç 96-66 konuk ekip üstünlüğüyle bitti.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk 

Hakemler: Ali Serkan Emlek , Alper Özgök , Serhat Büker  

Pınar Karşıyaka: Walker 8, Henry 18, Birkan 3, İlkan 4, Marei 14, Görkem 2, Evans, Tayfun 6, Egemen , Erdi 6, Berke 5 

Başantrenör: Dirk Bauermann 

Anadolu Efes: Doğuş 7, Micic 12, Moerman 10, Simon 4, Dunston 13, Larkin 14, Yiğitcan 9, Metecan 7, Sertaç 13, Buğrahan 7, Onuralp  

Başantrenör: Ergin Ataman 

1. periyot: 13-23 (Anadolu Efes lehine) 

Devre: 35-46 (Anadolu Efes lehine) 

3. periyot: 49-71 (Anadolu Efes lehine) 

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