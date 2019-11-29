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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
29.11.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Anadolu Efes liderlik için parkede! TEK MAÇ'ta öne çıkan iddaa tercihi...

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Anadolu Efes liderlik için parkede! TEK MAÇ'ta öne çıkan iddaa tercihi...

Euroleague’de ilk 10 haftalık periyodu averajla 2. sırada geçen Anadolu Efes, play-off mücadelesi veren Bayern Münih’i konuk ederken her zaman olduğu gibi Tek Maç olarak oynanacak maçta Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız. Üstelik Canlı Bahis kaybınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da!

ANADOLU EFES - BAYERN MÜNİH

Son olarak Olimpia Milano deplasmanında kazanan Anadolu Efes, galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Türkiye Basketbol Süper Ligi'ni de düşünürsek oynadıkları son 8 resmi maçta bilekleri bükülmedi.

Temsilcimizde Shane Larkin ve Vasilije Micic skorer kimlikleriyle öne çıkıyor.

Koç Ergin Ataman, sakatlıkları bulunan Adrien Moerman ve Bryant Dunston'ın Bayern karşısında görev alamayacağını açıkladı.

Üst üste iki Yunan temsilcisiyle evinde karşılaşan Bayern Münih, Olympiakos karşısında kazanırken Panathinaikos’a boyun eğdi.

Bu maça kadar dengesiz oyunlarıyla dikkati çeken Alman temsilcisi, bütün galibiyetlerini evinde alırken, deplasmanda şimdiye kadar hiç kazanamadı.

TEK MAÇ'TA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki ekip arasında geçen sezon oynanan iki maçta da kazanan Anadolu Efes olmuştu.

- Bayern Münih, bu maça kadar deplasmanda oynadığı 4 maçı da kaybetti.

- Anadolu Efes, son 6 Euroleague maçının 5’inde en az 81 sayı attı.

- Alman ekibi, Euroleague’deki son 5 maçının tamamında ilk yarıları geride kapadı.

Anadolu Efes liderlik için parkede TEK MAÇta öne çıkan iddaa tercihi...

TEK MAÇ'TA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER!

- Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih ev sahibinin kazanması yönünde.

- Bu maça bahis yapan üyelerin %35’den fazlası Anadolu Efes’in kazanmasına kesin gözüyle bakıyor.

- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise toplam sayı 155.5 ÜST...

- Üyelerin yaklaşık %7’si maçta en azından toplam 156 sayı atılacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI GÖKHAN GERMAN NE DİYOR?

Anadolu Efes, Dunston'ın yokluğunda iki zorlu deplasmanda Milano ve ASVEL'i mağlup etti. Dunston bu maçta da oynamayacak. Ama Sertaç ve Pleiss o boşluğu dolduruyor.

Bayern Münih geçen hafta evinde Olympiakos'u yenerken, Panathinaikos'a mağlup oldu.

Bu maçı da Efes kazanacaktır ama çok fark olmayabilir. İki skorer takımın mücadelesinde yüksek skor bekliyorum.

Tercihim 162.5 ÜST.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

Anadolu Efes liderlik için parkede TEK MAÇta öne çıkan iddaa tercihi...

Müller ve Hummels'ten keyifli basketbol yarışması! İzleyelim...

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