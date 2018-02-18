Anadolu Efes kupayı kaldırdı!
Anadolu Efes, 23 sayı atan McCollum ve 19 sayı üreten Simon önderliğinde TOFAŞ'ı farklı geçip, 2 sezon aradan sonra tarihindeki 11. Türkiye Kupası'nı kaldırdı.
Bu yıl 34. kez düzenlenen PTT Türkiye Kupası, finalde TOFAŞ'ı 78-61 yenen Anadolu Efes'in oldu. Kupayı daha önce 10 defa kazanan ve bu alanda zirvede yer alan Efes, 2 sezonluk ara sonrası birinci basamağa döndü.
Çeyrek finaldeki Fenerbahçe zaferiyle rüzgarı arkasına alan lacivert beyazlılar, ilk iki çeyrekte müthiş işler çıkaran Doğuş-Simon ikilisiyle odaya 40-32 üstün gitti.
ZAFERE ULAŞTI
Üçüncü periyot sonunda TOFAŞ'ın dış atışlarda 17'de 1 isabet bulması, her şeyin özeti gibiydi. Anadolu Efes, Dunston ve özellikle McCollum'la son 10'a 62-47 önde girdi.
Koç Ataman'ın sistemini oturtmaya başlamasıyla bambaşka bir çehreye bürünen Efes, antrenman temposunda geçen son çeyrek bitiminde 78-61 ile kupayı kucakladı.
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