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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
13.12.2018 - 22:02, Son Güncelleme:

Anadolu Efes Komşu'da kaybetti!

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Anadolu Efes Komşu'da kaybetti!

THY Euroleague'in 12. hafta maçında Anadolu Efes deplasmanda Olympiakos’a 88-81 mağlup oldu. Lacivert-beyazlı ekip bu sonuçla Avrupa'da üst üste 2. yenilgisini aldı. Bu sonucun ardından Anadolu Efes, ligdeki 4. mağlubiyetini alırken, Olympiakos 7. galibiyetini elde etti.

Karşılaşmaya iyi başlayan Olympiakos, Milutinov ve Printezis'in pota altındaki etkili oyunuyla 5. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 12-2. Anadolu Efes, rakibine Motum ve Simon ile cevap vermeye çalışsa da ilk çeyrek Yunanistan temsilcisinin 25-12 üstünlüğüyle tamamlandı.

Anadolu Efes, müsabakanın ikinci çeyreğine Moerman ve Larkin'in üç sayılık basketleriyle 12. dakikada farkı tek hanelere (27-18) indirerek girdi. Dunston, Anderson ve Larkin'in basketleriyle 9-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 14. dakikada farkı 3 sayıya kadar indirdi: 27-24. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçildi ve Olympiakos soyunma odasına 48-46 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına da etkili başlayan lacivert-beyazlılar, Anderson ve Larkin'in basketleriyle 22. dakikada öne geçti: 50-51. Anadolu Efes'in Larkin, Micic ve Moerman ile bulduğu basketlere Spanoulis, Milutinov ve Papanikolaou ile cevap veren Olympiakos, 29. dakikada eşitliği sağladı: 65-65. Kalan bölümde Micic ile üç sayılık basket bulan lacivert-beyazlılar, son periyoda 68-65 üstün girdi.

Son çeyreğe Larkin ve Simon'un basketleriyle başlayan Anadolu Efes, 32. dakikada farkı 7 sayıya yükseltti: 66-73. Spanoulis ve Printezis'in sayılarıyla toparlanan ev sahibi ekip, Toupane'in 34. dakikadaki üç sayılık basketiyle yeniden öne geçti: 74-73. Karşılıklı basketlerle devam eden mücadelede iki takım da birbirine üstünlük kuramazken, son 2 dakikaya Olympiakos, 83-79 önde girdi. Maçın son bölümünde skor üstünlüğünü ele alan ev sahibi, parkeden 88-81 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi Anadolu Efes formasıyla 24 sayı üreten Micic olurken, Larkin 20 sayıyla oynadı. Olympiakos'ta ise Toupane'nin 19 sayısı galibiyette önemli rol oynadı.

SALON: Barış ve Dostluk

HAKEMLER: Daniel Hierrezuelo, Carmelo Paternico, Tomislav Hordov,

OLYMPIAKOS: Williams-Goss 5, Toupane 19, Spanoulis 10, Timma, Milutinov 15, Strelnieks 10, Vezenkov, Printezis 10, Papanikolaou 9, Mantzaris, Bogris, Leday 10

ANADOLU EFES: Larkin 20, Doğuş, Motum 4, Moerman 9, Buğrahan, Pleiss 4, Micic 24, Anderson 8, Dunston 4, Simon 8

1’İNCİ PERİYOT: 25-12

İLK YARI: 48-46

3’ÜNCÜ PERİYOT: 65-68

MAÇ SONUCU: 88-81

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