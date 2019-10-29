Anadolu Efes, Kızılyıldız'ı farklı yendi
THY Avrupa Ligi'nin 5. maçında Anadolu Efes sahasında maçta Sırp ekibi Kızılyıldız'ı 85-70 mağlup etti.
Ligde 4. galibiyetine imza atan lacivert beyazlılarda Vasilije Micic 26 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Micic'e 13 sayıyla Larkin ve 11 sayıyla Krunoslav eşlik etti.
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde gelecek hafta deplasmanda Olimpiakos ile karşılaşacak.
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