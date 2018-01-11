THY Avrupa Ligi 17'nci hafta karşılaşmasında temsilcimiz Anadolu Efes, yarın saat 20:30'da Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile karşılaşacak. Ergin Ataman'ın öğrencileri, ligde ise 14 maçı geride bıraktı ve 9 kez galibiyete uzanan taraf oldu. Josh Adams'ı Beşiktaş Sompo Japan'a gönderen İstanbul ekibi, bir dönem NBA'de de forma giymiş olan Toney Douglas'ı renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendirdi. Deplasman ekibi Kızılyıldız ise Avrupa Ligi'nde çıktığı 16 maçta 7 galibiyet alırken, kendisine 11'inci sırada yer edindi. Sırbistan ekibi, ligde ise 15 maçta 12 galibiyet aldı.

İki takım arasında oynanan son maçta Kızılyıldız kendi sahasında Anadolu Efes'i 100-81 mağlup etmişti.

Anadolu Efes Kızılyıldız maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague 17. hafta karşılaşmasında 12 Ocak 2018, Cuma günü Sırbistan’ın Kızılyıldız MTS takımını konuk ediyor. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma 20:30’da başlayacak ve beIN Sports 3 ile beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.

Avrupa arenasındaki 608. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 607 karşılaşmada 337 galibiyet ve 270 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 55,5) aldı.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 360. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 359 karşılaşmada 180 galibiyet ve 179 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 50,1) elde etti.

Anadolu Efes ile Kızılyıldız MTS Avrupa kupalarında bugüne kadar dokuz kez karşılaşırken, Anadolu Efes beş galibiyet ve dört mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan dört maçta Anadolu Efes iki galibiyet ve iki mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan beş karşılaşmada Anadolu Efes üç galibiyet ve iki mağlubiyet elde etti.

Turkish Airlines Euroleague’in 16. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan’ın Panathinaikos Superfoods takımına deplasmanda 90-79 mağlup olmuş, Kızılyıldız MTS ise Litvanya’nın Zalgiris Kaunas takımını evinde 77-65 yenmişti. Euroleague’de 16. hafta sonunda Anadolu Efes dört galibiyet ve 12 mağlubiyet ile 16. sırada, Kızılyıldız MTS ise yedi galibiyet ve dokuz mağlubiyet ile 11. sırada yer alıyor.