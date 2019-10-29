Anadolu Efes Kızılyıldız basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
THY Avrupa Ligi'nde 5. haftada heyecan başlıyor. Turnuvada yer alan iki Türk takımından Anadolu Efes evinde Kızılyıldızı konuk edecek. Lacivert-beyazlılar Euroleaguede geri kalan 4 haftada 3 galibiyet 1 mağlubiyet ile 3üncü sırada yer alıyor. Peki, Anadolu Efes Kızılyıldız basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde bu akşam Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını konuk edecek. Müsabakaya kısa bir süre kala, maça ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. İşte, Anadolu Efes Kızılyıldız basketbol maçı hakkında ayrıntılar..
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 5. hafta maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak
Sezonun ilk hafta maçında sahasında Barcelona'ya yenilen Anadolu Efes, sonraki 3 karşılaşmasında Alba Berlin, Valencia ve Real Madrid'i mağlup ederek çıkışa geçti.
Kızılyıldız mts ise geride kalan 4 maçında tek galibiyetini Fenerbahçe Beko karşısında aldı. Sırbistan ekibi diğer maçlarında Panathinaikos, Maccabi FOX ve Barcelona'ya yenildi.
AVRUPA'DA 663. MAÇ
Anadolu Efes, Avrupa arenasında 663. sınavını Kızılyıldız karşısında verecek.
Geride kalan 662 maçta lacivert-beyazlılar, 367 galibiyet ve 295 yenilgi aldı. Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren dahil olduğu THY Avrupa Ligi'nde ise 414 maçta 210 galibiyet elde ederken, sahadan 204 defa yenilgiyle ayrıldı.
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında daha önce Kızılyıldız ile oynadığı 10 karşılaşmanın 6'sını kazanırken, 4'ünde mağlup oldu.
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