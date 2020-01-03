Anadolu Efes Khimky basket maçı için geri sayım başladı. Bu maçı da alması halinde liderlik şansını sürdürecek olan Anadolu Efes, en iyi beşlisi ile parkede olacak. Peki, Anadolu Efes Khimky basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

ANADOLU EFES KHİMKY BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes Khimky maçı, 3 Ocak Cuma günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma Bein Sports Haber kanalından canlı izlenebilecek.

CANLI BAHİS İÇİN ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki ekip arasında oynanan son 3 maçı da Anadolu Efes kazandı.

- Khimki, bu maça kadar Euroleague’de deplasmanda oynadığı 9 maçın 7’sini kaybetmişti.

- Khimki, bu maç öncesinde sezonun en fazla sayı yiyen ekibiydi.

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında bugün Rusya temsilcisi Khimki ile karşılaşacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşma, beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayımlanacak

Anadolu Efes, geride kalan 16 mücadelede 13 galibiyet aldı. Lacivert-beyazlılar, geçtiğimiz hafta İsrail'in Maccabi FOX takımını sahasında 99-79 mağlup etmişti.

Konuk Khimki ise Fransa'nın ASVEL ekibine deplasmanda 92-88 mağlup olmuştu.

Anadolu Efes haftaya 13 galibiyet, 3 mağlubiyet ve averajla ikinci, Khimki ise 8 galibiyet ve 8 mağlubiyet ile 7. sırada girdi.



AVRUPA'DA 675. MAÇ



Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 675. maçını bugün yapacak.



Avrupa kupalarında 674 karşılaşmaya çıkan lacivert-beyazlılar, 377 galibiyet ve 297 yenilgi aldı.



2001-2002 sezonundan itibaren THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Anadolu Efes, bu kulvarda 426 maçta 220 galibiyet elde ederken 206 maçı yenilgiyle tamamladı.



Anadolu Efes ile Khimki, THY Avrupa Ligi'nde 5. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce oynanan 4 karşılaşmadan taraflar ikişer kez galip ayrıldı.

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