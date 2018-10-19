Anadolu Efes Khimki maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Anadolu Efes, Khimki karşısında THY Avrupa Ligi'nde üçüncü mücadelesini verecek. Son mücadelesini 79-93 kaybeden Anadolu Efes, bu karşılaşma ile aldığı yaraya merhem olmak istiyor. Peki, Anadolu Efes Khimki maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimizin karşılaşması hakkında bazı bilgiler
Anadolu Efes Khimki maçı, günün en çok merak edilen karşılaşmaları arasında yer almaya devam ediyor. Peki, Anadolu Efes Khimki maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
ANADOLU EFES KHİMKİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
THY Avrupa Ligi Normal Sezon üçüncü maçında Anadolu Efes, Khimki ile karşılaşacak. 19 Ekim Cuma günü saat 20.00'da başlayacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 4 kanalından canlı izlenebilecek.
Lacivert-beyazlılar, organizasyondaki ilk maçında Bayern Münih'i deplasmanda 90-71 mağlup ederken, ikinci müsabakasında ise sahasında Zalgiris'e 93-79 yenildi.
Khimki ise ligde çıktığı 2 karşılaşmada da sahadan yenik ayrıldı. Rus ekibi, ilk maçında konuk ettiği Olympiakos'a 87-66, ikinci müsabakasında ise deplasmanda Fenerbahçe'ye 93-85 mağlup oldu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle