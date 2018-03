Anadolu Efes Khimki Euroleague maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka beIN Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak. Ligde normal sezonu ilk 8 içinde bitiren takımların yer alacağı play-off'a katılma şansını daha önce yitiren Anadolu Efes, geride kalan 26 maçta yaşadığı 6 galibiyet ve 20 mağlubiyetle son sırada yer alıyor. Organizasyonda 15 galibiyet ve 11 mağlubiyetli Khimki ise averajla 5. sırada bulunuyor. İlk yarıda Rusya'da oynanan karşılaşmayı Khimki 86-68 kazanmıştı.



Anadolu Efes, Khimki karşısında Avrupa kupalarındaki 618. karşılaşmasına çıkacak. Avrupa kupalarında bugüne dek 617 müsabaka yapan lacivert-beyazlılar, 339 galibiyet ve 278 yenilgi yaşadı. Öte yandan, THY Avrupa Ligi'nde 2001-2002 sezonundan itibaren yer alan Anadolu Efes, bu kulvarda ise 370. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı takım, geride kalan 369 maçta 182 galibiyet alırken, 187 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

Anadolu Efes Dünya Down Sendromu Günü’nü unutmadı

Dünya genelinde 21 Mart’ta kutlanan Dünya Down Sendromu Günü’nün 2018’deki en önemli durağı, Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki Anadolu Efes-Khimki Moskova maçı olacak. Özel Olimpiyatlar Türkiye, Türkiye Özel Sporcular Federasyonu ve Türkiye Down Sendromu Derneği’nden gelecek konukların yanı sıra tüm down sendromlu bireyler de iki aile üyesi ya da eğitmenleriyle birlikte karşılaşmayı ücretsiz izleyebilecek. Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague’in 27. maçlar gününde Sinan Erdem Spor Salonu’nda Khimki Moskova’yı ağırlayacak. Karşılaşma, 21 Mart Çarşamba günü 20.45’te başlayacak.

Özel konuklar, Anadolu Efes oyuncuları için çıkış koridoru oluşturacak

Dünya Down Sendromu Günü kutlamalarına sahne olacak karşılaşmada aynı zamanda down sendromlu konukları, Anadolu Efes oyuncuları için çıkış koridoru oluşturacaklar. Anadolu Efesliler, bu sayede sahaya özel konuklarının desteğini alarak çıkacak ve “Gerçek Dostlar, Kromozom Saymaz” diyecekler.

Anadolu Efes, down sendromlu vatandaşları Sinan Erdem Spor Salonu’na davet ediyor

21 Mart Dünya Down Sendromu Günü’nün Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki tüm basketbolseverler ile birlikte kutlanacağı maç için Anadolu Efes Spor Kulübü, tüm down sendromlu bireyleri Khimki Moskova karşılaşmasına davet ediyor. Bu özel uygulama kapsamında iki aile üyesi veya eğitmenleri ile birlikte Sinan Erdem Spor Salonu’na gelecek olan down sendromlu basketbolseverler salon dışındaki gişeden ücretsiz maç biletlerini alabilecekler.