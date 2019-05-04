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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
04.05.2019 - 17:03, Son Güncelleme:

Anadolu Efes, İstanbul BŞB'yi rahat geçti!

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Anadolu Efes, İstanbul BŞB'yi rahat geçti!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 29. hafta maçında Anadolu Efes, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 111-74 yendi. Anadolu Efes bu sonuçla ligde 22. galibiyetini elde ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 21. kez mağlup oldu.

Hakemler: Emin Moğulkoç, Kerem Baki, Özge Şentürk

Anadolu Efes: Larkin 16, Buğrahan Tuncer 13, Anderson 5, Yiğitcan Saybir 15, Pleiss 13, Doğuş Balbay 5, Metecan Birsen 10, Sertaç Şanlı, Beaubois 16, Onuralp Bitim 10, Ömercan İlyasoğlu 5, Dunston 3

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Mehmet Yağmur 14, Heslip, Babic 13, Minchev 6, Ramazan Tekin 14, Bekir Sabri Karlı 2, Mert Gizir 9, Sabahattin Can Göndür 8, Mert Çevik 8

1. Periyot: 28-19
Devre: 50-43
3. Periyot: 91-53

Anadolu Efes, İstanbul BŞByi rahat geçti

Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, Larkin, Beaubois ve Pleiss ile skor ürettiği ilk periyodu 28-19 üstün geçti.

İkinci periyodun ilk bölümünde Babic, Mert Gizir ve Mehmet Yağmur ile sayı bulan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 16. dakikada farkı 4'e (36-32) indirdi. Farkın daha fazla kapanmasına izin vermeyen Anadolu Efes, soyunma odasına 50-43 önde gitti.

Müsabakanın ikinci yarısına etkili başlayan Anadolu Efes, hem savunma hem de hücumda zorlanan rakibi karşısında Larkin, Buğrahan Tuncer ve Yiğitcan Saybir ile skor buldu ve soy çeyreğe 91-53 önde girdi.

Son periyotta da üstün mücadelesini sürdüren Anadolu Efes, karşılaşmadan 111-74 galip ayrıldı.

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