Anadolu Efes, İstanbul BŞB'yi rahat geçti!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 29. hafta maçında Anadolu Efes, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 111-74 yendi. Anadolu Efes bu sonuçla ligde 22. galibiyetini elde ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 21. kez mağlup oldu.
Hakemler: Emin Moğulkoç, Kerem Baki, Özge Şentürk
Anadolu Efes: Larkin 16, Buğrahan Tuncer 13, Anderson 5, Yiğitcan Saybir 15, Pleiss 13, Doğuş Balbay 5, Metecan Birsen 10, Sertaç Şanlı, Beaubois 16, Onuralp Bitim 10, Ömercan İlyasoğlu 5, Dunston 3
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Mehmet Yağmur 14, Heslip, Babic 13, Minchev 6, Ramazan Tekin 14, Bekir Sabri Karlı 2, Mert Gizir 9, Sabahattin Can Göndür 8, Mert Çevik 8
1. Periyot: 28-19
Devre: 50-43
3. Periyot: 91-53
Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, Larkin, Beaubois ve Pleiss ile skor ürettiği ilk periyodu 28-19 üstün geçti.
İkinci periyodun ilk bölümünde Babic, Mert Gizir ve Mehmet Yağmur ile sayı bulan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 16. dakikada farkı 4'e (36-32) indirdi. Farkın daha fazla kapanmasına izin vermeyen Anadolu Efes, soyunma odasına 50-43 önde gitti.
Müsabakanın ikinci yarısına etkili başlayan Anadolu Efes, hem savunma hem de hücumda zorlanan rakibi karşısında Larkin, Buğrahan Tuncer ve Yiğitcan Saybir ile skor buldu ve soy çeyreğe 91-53 önde girdi.
Son periyotta da üstün mücadelesini sürdüren Anadolu Efes, karşılaşmadan 111-74 galip ayrıldı.
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