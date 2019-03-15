Anadolu Efes İsrail'de galip
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İsrail ekibi Maccabi FOX'u 79-71 yendi.
Bu sonuçla Anadolu Efes, 17. galibiyetini elde etti. İsrail ekibi ise 14. yenilgisi aldı.
Tel Aviv'deki Menora Mivtachim Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini ev sahibi ekip 18-13 önde tamamladı. Oldukça tempolu geçen ikinci çeyreğin sonunda Maccabi FOX, soyunma odasına 41-39 önde gitti.
Karşılıklı basketlerle geçen üçüncü çeyrek 58-58 berabere bitti. Final periyodunda hem savunmada hem de hücumda çok iyi bir oyun ortaya koyan Anadolu Efes, sahadan 79-71 galip ayrıldı.
Salon: Menora Mivtachim Arena
Hakemler: Daniel Hierrezuelo , Sasa Pukl , Michele Rossi
Maccabi FOX Tel Aviv: Johnny O'Bryant 13, Angelo Caloiaro 3, Tarik Black 18, Scottie Wilbekin 8, DeAndre Kane , Jeremy Pargo 6, John DiBartolomeo 10, Ale Tyus 8, Yovel Zoosman 3, Michael Roll 2, Jake Cohen
Başantrenör: Ioannis Sfairopoulos
Anadolu Efes: Adrien Moerman 13, Bryant Dunston 12, Krunoslav Simon 6, Vasilije Micic 15, James Anderson , Rodrigue Beaubois 13, Shane Larkin 13, Doğuş Balbay 2, Brock Motum 2, Tibor Pleiss 3
Başantrenör: Ergin Ataman
1. periyot: 18-13 (Maccabi FOX Tel Aviv lehine)
Devre: 41-49 (Maccabi FOX Tel Aviv lehine)
3. periyot: 58-58
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