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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
15.03.2019 - 00:48, Son Güncelleme:

Anadolu Efes İsrail'de galip

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Anadolu Efes İsrail'de galip

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İsrail ekibi Maccabi FOX'u 79-71 yendi.

Bu sonuçla Anadolu Efes, 17. galibiyetini elde etti. İsrail ekibi ise 14. yenilgisi aldı.

Tel Aviv'deki Menora Mivtachim Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini ev sahibi ekip 18-13 önde tamamladı. Oldukça tempolu geçen ikinci çeyreğin sonunda Maccabi FOX, soyunma odasına 41-39 önde gitti.

Karşılıklı basketlerle geçen üçüncü çeyrek 58-58 berabere bitti. Final periyodunda hem savunmada hem de hücumda çok iyi bir oyun ortaya koyan Anadolu Efes, sahadan 79-71 galip ayrıldı.

Salon: Menora Mivtachim Arena

Hakemler: Daniel Hierrezuelo , Sasa Pukl , Michele Rossi

Maccabi FOX Tel Aviv: Johnny O'Bryant 13, Angelo Caloiaro 3, Tarik Black 18, Scottie Wilbekin 8, DeAndre Kane , Jeremy Pargo 6, John DiBartolomeo 10, Ale Tyus 8, Yovel Zoosman 3, Michael Roll 2, Jake Cohen
Başantrenör: Ioannis Sfairopoulos

Anadolu Efes: Adrien Moerman 13, Bryant Dunston 12, Krunoslav Simon 6, Vasilije Micic 15, James Anderson , Rodrigue Beaubois 13, Shane Larkin 13, Doğuş Balbay 2, Brock Motum 2, Tibor Pleiss 3
Başantrenör: Ergin Ataman

1. periyot: 18-13 (Maccabi FOX Tel Aviv lehine)

Devre: 41-49 (Maccabi FOX Tel Aviv lehine)

3. periyot: 58-58

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