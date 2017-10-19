Valencia kentindeki Pabellon Fuente de San Luis'te oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, beIN Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak.

İki takım da Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu sezon ilk galibiyetini almak istiyor. Anadolu Efes, ilk maçta ağırladığı İspanya temsilcisi Real Madrid'e 88-74 mağlup oldu. Valencia ise konuk olduğu Rusya ekibi Khimki karşısında sahadan 75-70 mağlup ayrıldı.

THY Avrupa Ligi'nde geride kalan ilk hafta sonunda sayı averajıyla Valencia 11., Anadolu Efes ise 14. sırada yer alıyor.

AVRUPA KUPALARINDAKİ 593. RANDEVU

Anadolu Efes, Valencia karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 593. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, 1979-1980 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında oynadığı 592 maçın 333'ünü kazandı, 259'unda ise salondan yenilgiyle ayrıldı.

Türk temsilcisi, THY Avrupa Ligi'nde ise 2001-2002 sezonundan itibaren oynadığı 344 karşılaşmada 176 galibiyet, 168 yenilgi yaşadı.

İKİ EKİP 5. KEZ KARŞILAŞACAK

Anadolu Efes ile Valencia, Avrupa kupalarında 5. kez karşı karşıya gelecek.

Avrupa Ligi'nde 2003-2004 ve 2010-2011 sezonlarında oynanan 4 karşılaşmada takımlar birbirini ikişer kez mağlup etti.