Anadolu Efes İspanya deplasmanına çıkacak!
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 22. hafta maçında yarın deplasmanda İspanya'nın Unicaja Malaga ekibi ile karşılaşacak.
Malaga kentindeki Jose Maria Martin Carpena Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.45'te başlayacak ve beIN Sports 3 ile beIN Sports Haber kanallarından naklen yayınlanacak.
Ligde 6 galibiyet ve 15 mağlubiyeti olan Anadolu Efes son sırada yer alıyor. Oynadığı maçların 8'ini kazanan ve 13'nü kaybeden İspanyol ekibi ise averajla 10. sırada bulunuyor.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı Unicaja Malaga, 79-74'lük skorla kazanmıştı.
- AVRUPA'DA 613. RANDEVU
Anadolu Efes, Unicaja Malaga karşısında Avrupa kupalarındaki 613. maçına çıkacak.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında bugüne kadar oynadığı 612 karşılaşmada, 339 galibiyet alırken 273 kez sahadan mağlup ayrıldı.
Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 364 maçta 182 galibiyet ve 182 yenilgi yaşadı.
Öte yandan Anadolu Efes, Avrupa kupalarında Unicaja Malaga ile bugüne kadar 17 kez karşı karşıya geldi. Avrupa Ligi'nde yapılan bu müsabakaların 9'unu Anadolu Efes, 8'ini de Unicaja Malaga kazandı.
- ATAMAN: "DEPLASMAN MAĞLUBİYETLERİNE SON VERMEK İSTİYORUZ"
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Unicaja Malaga'nın son maçlarına önemli oyuncularından yoksun çıktığını belirterek, "Bize karşı nasıl bir kadro ile oynayacakları önemli. Unicaja Malaga özellikle kendi sahasında çok tempolu basketbol oynayan bir takım. Deplasmanlarda sıkıntı yaşıyoruz. Bu maçta galip gelerek Avrupa Ligi'nde deplasman mağlubiyetlerine son vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Lacivert-beyazlı takımın kaptanı Doğuş Balbay ise "Hem Türkiye Ligi'nde hem Avrupa Ligi'nde iddiamızı sürdürebilmek için her maçın öneminin farkındayız. Unicaja Malaga maçı da bunlardan biri. Onlar da bizim gibi inişli çıkışlı bir grafiğe sahipler. Mücadele kısmında onlara üstünlük sağlarsak kazanabileceğimizi düşündüğüm bir maç." değerlendirmesinde bulundu.
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