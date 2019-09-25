Anadolu Efes ile Fenerbahçe Cumhurbaşkanlığı Kupası için karşı karşıya
Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyon olan Anadolu Efes ile Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko, 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yarın karşı karşıya gelecek
Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyon olan Anadolu Efes ile Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko, 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yarın karşı karşıya gelecek.
Gaziantep'teki Şahinbey Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 11 kez kazanan Anadolu Efes, bu kupayı en fazla müzesine götüren takım konumunda bulunuyor.
Adını 2011-2012 sezonu başında Anadolu Efes olarak değiştiren lacivert-beyazlılar, 1985-1986, 1991-1992, 1992-1993, 1995-1996, 1997-1998, 1999-2000, 2005-2006, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında "Efes Pilsen" ismiyle Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda mutlu sona ulaştı.
2014-2015 sezonunda Pınar Karşıyaka'yı yenerek kupayı kaldıran Anadolu Efes, geride kalan sezonda da Fenerbahçe Beko'ya üstünlük sağlayarak 11. kupasını kazandı.
- Fenerbahçe'nin 7 kupası var
Fenerbahçe, 7 kezle Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan ikinci takım.
Sarı-lacivertliler, 1989-1990 sezonunda Galatasaray'ı 95-86 mağlup ederek, ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine taşıdı. Fenerbahçe, 1990-1991 sezonunda TOFAŞ'a 75-72, 1993-1994 sezonunda da Efes Pilsen'e 85-74 üstünlük sağlarken, ardından 12 sezon bu başarıyı tekrarlayamadı.
Fenerbahçe, 2006-2007 sezonu Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Efes Pilsen'i 79-77 yenerek 4. kez adını zirveye yazdırdı ve bu kulvardaki uzun süreli sessizliğini bozdu. Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda Galatasaray'ı 64-62, 2015-2016 sezonunda Anadolu Efes'i 77-69 ve 2016-2017 sezonunda ise Banvit'i 75-64 yenerek toplam 7 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğuna ulaştı.
- Ülkerspor üst üste 5 kez kazandı
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 6 kez kazanan Ülkerspor, üst üste 5 kez kupayı müzesine götüren tek takım olarak dikkati çekti.
Kupanın 34 yıllık tarihinde ayrıca Galatasaray, Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom ikişer, Beşiktaş, Eczacıbaşı, Çukurova ve TOFAŞ da birer kez mutlu sona ulaştı.
- Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın şampiyonları
Erkeklerde Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı şimdiye dek kazanan takımlar ve finalistler şöyle:
Sezon Şampiyon Finalist
1984-1985 Galatasaray Fenerbahçe
1985-1986 Efes Pilsen Galatasaray
1986-1987 Karşıyaka Beşiktaş
1987-1988 Eczacıbaşı Fenerbahçe
1988-1989 Çukorova Eczacıbaşı
1989-1990 Fenerbahçe Galatasaray
1990-1991 Fenerbahçe TOFAŞ SAS
1991-1992 Efes Pilsen Paşabahçe
1992-1993 Efes Pilsen TOFAŞ SAS
1993-1994 Fenerbahçe Efes Pilsen
1994-1995 Ülkerspor Galatasaray
1995-1996 Efes Pilsen Türk Telekom
1996-1997 Türk Telekom Efes Pilsen
1997-1998 Efes Pilsen Ülkerspor
1998-1999 TOFAŞ Efes Pilsen
1999-2000 Efes Pilsen Ülkerspor
2000-2001 Ülkerspor Efes Pilsen
2001-2002 Ülkerspor Efes Pilsen
2002-2003 Ülkerspor Efes Pilsen
2003-2004 Ülkerspor Efes Pilsen
2004-2005 Ülkerspor Efes Pilsen
2005-2006 Efes Pilsen Alpella
2006-2007 Fenerbahçe Ülker Efes Pilsen
2007-2008 Türk Telekom Fenerbahçe Ülker
2008-2009 Efes Pilsen Fenerbahçe Ülker
2009-2010 Efes Pilsen Fenerbahçe Ülker
2010-2011 Galatasaray Medical Park Fenerbahçe Ülker
2011-2012 Beşiktaş Anadolu Efes
2012-2013 Fenerbahçe Ülker Galatasaray Liv Hospital
2013-2014 Pınar Karşıyaka Fenerbahçe Ülker
2014-2015 Anadolu Efes Pınar Karşıyaka
2015-2016 Fenerbahçe Anadolu Efes
2016-2017 Fenerbahçe Banvit
2017-2018 Anadolu Efes Fenerbahçe
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