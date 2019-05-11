Anadolu Efes ile Banvit finalde! Basketbol Gençler Ligi...
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden kulüplerin altyapı takımlarının yer aldığı Basketbol Gençler Ligi'nde Dörtlü Final heyacanı başladı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan yarı final maçlarının ardından finale yükselen ekipler belli oldu.
Fenerbahçe Beko'yu 82-80 mağlup eden Anadolu Efes ve Pınar Karşıyaka'ya 67-59 üstünlük kuran Banvit, adlarını finale yazdırdı.
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